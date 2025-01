Inzaghi:”Derby gara particolare, e questa volta vale un trofeo”

Il derby tra Inter e Milan torna a infiammare i cuori, questa volta nella finale di Supercoppa Italiana. Un appuntamento che porta con sé emozioni, ricordi e una posta in palio altissima. Per i rossoneri, l’occasione di confermare il riscatto iniziato a settembre con la vittoria a sorpresa nell’ultimo derby, dopo una striscia di sei sconfitte consecutive. Per i nerazzurri, invece, il sogno di conquistare il quarto titolo consecutivo, alimentando una rivalità sempre più intensa.

Simone Inzaghi, consapevole della posta in gioco, ha predicato massima attenzione alla vigilia: “Il derby è una gara particolare, emozionante, e questa volta vale un trofeo. Ci ricorda partite memorabili, ma anche l’ultima sconfitta, dove abbiamo meritato di perdere. Cercheremo di non ripetere quegli errori”. Il tecnico ha sottolineato come il cambio di guida tecnica nel Milan, con l’arrivo di Sergio Conceicao, rappresenti un’incognita e al contempo una sfida per la sua squadra: “Conceicao dà grande organizzazione, gioca in verticale e non molla mai. Contro la Juventus ha dimostrato qualità, soprattutto nel secondo tempo”.

Il ricordo di Porto-Inter, ottavo di Champions del 2023, aggiunge un tocco di nostalgia e competizione. All’epoca, Conceicao e Inzaghi si trovarono faccia a faccia in una sfida al cardiopalma, conclusa con due legni colpiti dal Porto nei minuti finali e un mancato saluto che oggi entrambi minimizzano. “Abbiamo vinto tanto insieme da giocatori, sotto la guida di un grande maestro come Eriksson”, ha dichiarato Inzaghi, evidenziando il rispetto per il suo avversario.

Per l’Inter, il ruolo di protagonista ricade sulle spalle di Lautaro Martinez, reduce da prestazioni opache ma difeso a spada tratta dal suo allenatore: “Sta giocando bene, anche se non segna. È un grande capitano e gestisce la fascia nel migliore dei modi”. Con l’assenza di Thuram, sarà il Toro a guidare l’attacco, cercando di non trasformare la pressione in un’ossessione.