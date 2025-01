Il PSG allunga, frena il Marsiglia. Il Monaco cade contro il Montpellier

Diciottesima giornata in Ligue 1 abbastanza interessante soprattutto nella zona salvezza, perché sembra chiaro come il sole che ormai il PSG salvo clamorosi scivoloni o rotture improvvise di spogliatoio, abbia messo le mani sullo scudetto ed in attesa di ammirare con la nuova maglia Kvaratskelia, la formazione parigina grazie alle reti di Ruiz( ex Napoli anche lui) e Barcola, vola in solitaria in classifica allunga a +9 sulla seconda Marsiglia.

Formazione marsigliese che tra le mura amiche pareggia in rimonta contro lo Strasburgo, bloccando il match sul definitivo risultato di 1-1. Non va meglio al Monacò che in casa del Montpellier viene superato per 2-1, di tale risultato ne approfitta il Lilla che superando per 2-1 il Nizza, tocca quota 32 punti in classifica scavalcando la formazione monegasca portandosi al terzo posto ed aprendo ufficialmente la caccia al Marsiglia. Dello stop del Nizza però ne approfitta ma solo a metà il Lione, che tra le mura amiche viene bloccato sullo 0-0 dal Tolosa, portatosi ormai a poche lunghezze dalla zona europea della classifica.

Stresso discorso per il Brest che imponendosi per 2-1 in casa del Rennes, tocca a sua volta quota 25 punti agganciando cosi il Tolosa in classifica, ed a sua volta può sognare le notti magiche d’Europa. Successo importantissimo anche quello centrato dall’Angers, che imponendosi per 2-0 nello scontro diretto contro l’Auxerre, tocca quota 22 punti facendo un passo deciso verso il mantenimento della categoria, finisce 1-1 lo scontro diretto tra Sant’Etienne e Nantes, risultato che accontenta tutti e nessuno al tempo stesso, ma che regala ad entrambe un buon punto in classifica, stesso discorso per il Reims che in casa contro il Le Havre, conquista un buon punto in chiave salvezza.