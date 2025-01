De Zerbi, occasione fallita: il derby è del Nizza, Psg fermato 1-1

Giornata calda in Ligue 1 a dispetto delle temperature non proprio estive, il PSG dopo la roboante vittoria in Champions League contro il City, tra le mura del Parco dei Principi, viene bloccato sul risultato di 1-1 dal Reims, di tale risultato non sa approfittarne il Marsiglia che in casa del Nizza viene superato con un secco 2-0, che di fatto lascia invariato il distacco di ben 10 dalla capolista parigina. Chi approfitta di tali risultati è il Monacò che tra le mura amiche del Principato riesce ad imporsi per 3-2 sul Rennes, accorciando a soli tre punti di stacco con il Marsiglia.

Ad aiutare la formazione monegasca però ci pensa anche lo Strasburgo che tra le mura amiche, supera per 2-1 il Lilla, dando cosi alla formazione del Principato la possibilità di allungare di ben due punti sul Lilla, ma non sul Nizza distante una sola lunghezza. Periodo di magra per il Lione che in casa del Nantes va oltre il pari per 1-1, centrando il secondo pareggio consecutivo, di cui ne approfitta il Lens che superando per 1-0 l’Angers, tocca quota 30 punti agganciando il Lione in classifica. Ma sulle tracce di Lione e Lens resta il Brest, che superando per 1-0 il Le Havre, tocca quota 28 punti portandosi a due sole lunghezze dalla zona europea della classifica.

Chi invece raggiunge il centroclassifica rinviando mire europee, è l’Auxerre che pareggiando per 1-1 con il Sant’Etienne, tocca quota 23 punti compiendo un passo deciso verso la salvezza, alla quale spera di brindare il prima possibile anche gli ex campioni di Francia. Chi prova a muoversi in tale direzione è il Montpellier, che imponendosi per 2-1 in casa del Tolosa, tocca quota 15 punti che gli consentono di veleggiare a tre lunghezze dalla zona salvezza.