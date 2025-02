Calciomercato: Il tabellone del mercato invernale, acquisti e cessioni

ATALANTA

Acquisti: Maldini (a, Monza), Posch (d, Bologna)

Cessioni: Godfrey (d, Ipswich), Soppy (d, Losanna), Zaniolo (a, Fiorentina)

BOLOGNA

Acquisti: Calabria (d, Milan), Pedrola (a, Sampdoria)

Cessioni: J. Karlsson (a, Lecce), K. Karlsson (c, AIK Solna), Pyyhtia (c, Sudtirol), Raimondo (a, Salernitana), Corazza (d, Salernitana), Urbanski (c, Monza), Sosa (d, Reggiana), Posch (d, Atalanta), Iling Jr. (c, Middlesbrough)

CAGLIARI

Acquisti: Caprile (p, Napoli), Coman (a, Al Gharafa)

Cessioni: Scuffet (p, Napoli), Wieteska (d, PAOK Salonicco), Azzi (d, Cremonese), Lapadula (a, Spezia)

COMO

Acquisti: Butez (p, Anversa), Diao (a, Betis), Caqueret (c, Lione), Alli (c, svincolato), Ikoné (a, Fiorentina), Alex Valle (d, Celtic), Smolcic (d, Rijeka), Vojvoda (c, Torino), Douvikas (a, Celta), Ivan Azon (a, Saragozza)

Cessioni: Cerri (a, Salernitana), Barba (d, Sion), Curto (d, Sampdoria), Gioacchini (a, Asteras Tripolis), Sala (d, Lecce), Belotti (a, Benfica), Audero (p, Palermo), Verdi (a, Sassuolo), Mazzitelli (c, Sassuolo), Kone (c, Frosinone)

EMPOLI

Acquisti: Silvestri (p, Sampdoria), Kouamé (a, Fiorentina)

Cessioni: Belardinelli (c, Sudtirol), Ekong (a, Malmoe), Perisan (a, Sampdoria)

FIORENTINA

Acquisti: Valentini (d, Boca Juniors), Folorunsho (c, Napoli), Pablo Mari (d, Monza), Zaniolo (c, Atalanta), Ndour (c, Besiktas), Fagioli (c, Juventus)

Cessioni: Martinez Quarta (d, River Plate), Christensen (p, Salernitana), Kayode (d, Brentford), Ikoné (a, Como), Kouamé (a, Empoli), Valentini (d, Verona), Biraghi (d, Torino), Sottil (c, Milan)

GENOA

Acquisti: Cornet (a, West Ham), Otoa (d, Aalborg), Siegrist (p, Rapid Bucarest), Onana (c, Besiktas), Cuenca (c, Milan)

Cessioni: Vogliacco (d, Parma), Melegoni (c, Carrarese), Gollini (p, Roma), Marcandalli (d, Venezia), Pereiro (c, Bari)

INTER

Acquisti: Zalewski (d, Roma)

Cessioni: Palacios (d, Monza), Buchanan (c, Villarreal), Radu (p, Venezia)

JUVENTUS

Acquisti: Alberto Costa (d, Vitoria Guimaraes), Kolo Muani (a, PSG), Renato Veiga (d, Chelsea), Kelly (d, Newcastle)

Cessioni: Danilo (d, Flamengo), Arthur (c, Girona), Fagioli (c, Fiorentina)

LAZIO

Acquisti: Ibrahimovic (c, Bayern Monaco), Belahyane (c, Verona), Provstgaard (d, Vejle)

Cessioni: Akpa Akpro (c, Monza), Castrovilli (c, Monza)

LECCE

Acquisti: J. Karlsson (a, Bologna), Tiago Gabriel (d, Estrela Amadora), Danilo Veiga (d, Estrela Amadora), Scott (d, Stoccarda), N’Dri (c, OH Leuven), Sala (d, Como)

Cessioni: Hasa (c, Napoli), Daka (a, Trapani), Pelmard (d, Las Palmas), Oudin (c, Sampdoria), Dorgu (c, Manchester United)

MILAN

Acquisti: Walker (d, Manchester City), Santiago Gimenez (a, Feyenoord), Bondo (c, Monza), Sottil (c, Fiorentina), Joao Felix (a, Chelsea)

Cessioni: Calabria (d, Bologna), Morata (a, Galatasaray), Cuenca (c, Genoa), Okafor (a, Napoli), Bennacer (c, Marsiglia), Zeroli (c, Monza)

MONZA

Acquisti: Akpa Akpro (c, Lazio), Lekovic (d, Stella Rossa), Urbanski (c, Bologna), Palacios (d, Inter), Brorsson (d, Mjällby), Castrovilli (c, Lazio), Ganvoula (a, Young Boys), Zeroli (c, Monza)

Cessioni: Djuric (a, Parma), Pablo Mari (d, Fiorentina), Maldini (a, Atalanta), Machin (c, Cartagena), Maric (a, Venezia), Cragno (p, Sampdoria), Bondo (c, Milan)

NAPOLI

Acquisti: Scuffet (p, Cagliari), Hasa (c, Lecce), Billing (c, Bournemouth), Okafor (a, Milan)

Cessioni: Caprile (p, Cagliari), Folorunsho (c, Fiorentina), Kvaratskhelia (a, PSG), Zerbin (c, Venezia)

PARMA

Acquisti: Lovik (d, Molde), Marcone (p, Turris), Vogliacco (d, Genoa), Djuric (a, Monza), Ondrejka (a, Anversa), Pellegrino (a, Velez)

Cessioni: Chichizola (p, Spezia), Coulibaly (d, Leicester), Di Chiara (d, Frosinone)

ROMA

Acquisti: Gollini (p, Genoa), Rensch (d, Ajax), Nelsson (d, Galatasaray), Gourna-Douath (c, Salisburgo), Salah-Eddine (d, Twente)

Cessioni: Le Fée (c, Sunderland), Ryan (p, Lens), Zalewski (d, Inter), Hermoso (d, Bayer Leverkusen)

TORINO

Acquisti: Elmas (c, Lipsia), Casadei (c, Chelsea), Biraghi (d, Fiorentina), Salama (a, Reims)

Cessioni: Bianay Balcot (d, Triestina), Vojvoda (c, Como)

UDINESE

Acquisti: Solet (d, Salisburgo), Selvik (p, Haugesund), Pafundi (c, Losanna)

Cessioni: Ebosse (d, Jagiellonia), Selvik (p, Watford)

VENEZIA

Acquisti: Condé (c, Zurigo), Cande (d, Metz), Zerbin (c, Napoli), Perez (c, Valladolid), Marcandalli (d, Genoa), Radu (p, Inter), Fila (a, Slavia Praga), Maric (a, Monza)

Cessioni: Raimondo (a, Bologna), Andersen (c, Sparta Praga), Altare (d, Sampdoria), Pohjanpalo (a, Palermo), Candela (d, Valladolid)

VERONA

Acquisti: Oyegoke (d, Heart of Midlothian), Niasse (c, Young Boys), Valentini (d, Fiorentina), Slotsager (d, Odense), Bernede (c, Losanna)

Cessioni: Alidou (a, Eintracht Francoforte), Magnani (d, Palermo), Belahyane (c, Lazio), Sishuba (c, Rennes), Dani Silva (c, Mitdjylland), Cruz (a, Cosenza)