Impresa Como, il Napoli non sa più vincere! Colpo salvezza del Verona

COMO – NAPOLI 2-1

7’ Rrahamani su aut. (C), 17’ Raspadori(N), 77’ Diao (C)

Su “quel ramo del lago di Como” il Napoli di Antonio Conte potrebbe aver perso il serrato duello scudetto con l’Inter. Al momento, di sicuro, la truppa partenopea ha perso il primato in classifica proprio a favore dei nerazzurri, reduci dallo striminzito successo con il Genoa di ieri firmato Lautaro Martinez. Cesc Fabregas – come consuetudine – si affida a un 4-3-3 d’attacco con il trio offensivo composto dai “gioiellini” Nico Paz e Diao e dal più esperto Strefezza. Con Dossena indisponibile per infortunio, in difesa spazio alla coppia di centrali Goldaniga-Kempf. Conte ritrova dal primo minuto la spinta sulla fascia sinistra di Spinazzola e fa debuttare a centrocampo Billing, per preservare il diffidato Anguissa in vista della sfida scudetto con l’Inter di sabato. Che non sia un buon momento quello attraversato dal Napoli, lo testimonia l’imperdonabile errore di Rrahmani dopo appena 7’ dal fischio d’inizio: l’inspiegabile retropassaggio del kosovaro, trova fuori posizione il portiere Meret e il pallone termina nella porta sbagliata. Clamoroso al “Sinigaglia”! Eppure l’avvio degli ospiti era stato promettente, visto che il tecnico salentino aveva chiesto ai suoi di pressare alto il Como per impedire la costruzione dal basso richiesta da Fabregas. Nonostante lo svantaggio, comunque, il Napoli sembra essere in partita e comincia a farsi insistente nell’area lariana. Trascorsi 10’, infatti, Raspadori (ancora una volta il più in palla dei suoi) approfitta del pessimo controllo di Kempf, gli sfila il pallone con agilità e rimette i suoi in carreggiata. Per l’attaccante di Bentivoglio si tratta del secondo gol consecutivo dopo quello rifilato alla Lazio nello scorso turno. Prima dell’intervallo, c’è tempo per un insidioso tentativo di Billing senza esito. Le due compagini rientrano in campo nella ripresa con gli stessi undici. I padroni di casa, tuttavia, appaiono maggiormente vivaci e il Napoli comincia a perdere sicurezza. Conte butta nella mischia Anguissa e richiama in panchina uno spento Lukaku (dentro Simeone). L’occasione più ghiotta, comunque, capita sui piedi di McTominay: al 66’ la staffilata del centrocampista scozzese trova la pronta risposta del portiere Butez. Si arriva dunque al 77’, il minuto che segna la svolta in favore del Como: Nico Paz ispira e il solito Diao concretizza. Il diagonale del senegalese non lascia scampo a Meret: per l’ex Betissi tratta della terza marcatura consecutiva. Un impatto devastante nel nostro campionato da quando ha cominciato a vestire la “camiseta” lariana. Conte prova il tutto per tutto inserendo anche Ngonge e Okafor. Al 95’ Rrahmani fa sussultare il popolo partenopeo accorso al “Sinigaglia”, ma la sua conclusione termina fuori di un soffio. Il triplice fischio di Manganiello fa esplodere l’intero stadio lariano. Continua, dunque, la mini crisi della squadra partenopea: 3 punti nelle ultime 4 uscite, frutto di tre pareggi di fila. Per il Napoli il modo peggiore di presentarsi alla sfida che potrebbe segnare il destino di questo campionato, sabato prossimo (alle 18) contro la nuova capolista: al “Maradona”, arriva l’Inter di Simone Inzaghi che ora ha un punto in più di vantaggio. Tre punti di platino, invece, per il Como che sale a quota 28 e comincia a pregustare l’obiettivo salvezza.

HELLAS VERONA – FIORENTINA 1-0

95’ Bernede

Come il Como, anche l’Hellas ottiene tre punti d’oro in chiave salvezza. Gli scaligeri conquistano l’ottavo successo in campionato liquidando con il minimo scarto una Fiorentina in crisi. 541’ senza gol al “Bentegodi”, ultima gioia gialloblù – targata Tengstedt – risaliva allo scorso 8 dicembre, anche se quel giorno la gara fu persa nettamente per 1-4 con l’Empoli protagonista assoluto. Oggi è stata interrotta – tra l’altro – la serie di sconfitte consecutive: due del Verona, che riparte mettendo nel carniere una preda illustre dopo Napoli e Roma, entrambe battute sul “prato di casa” (nel girone d’andata). L’ottavo successo, dunque, serve a raggiungere una strategica quota 26: scavalcato il Cagliari, che però deve ancora scendere in campo (stasera lo farà in casa contro la Juventus). Per la Viola si tratta, invece, dell’ottava sconfitta in totale: tra le pretendenti ad un posto in Europa, la squadra di Palladino è quella che ha perso di più. Nel conto di oggi va anche aggiunto che si tratta della terza sconfitta consecutiva, dopo quella in trasferta contro l’Inter e quella casalinga contro il Como. Il tutto con lo spavento che ha riguardato, al 56’, Moise Kean: il bomber viola si è fatto curare il viso per un duro colpo in uno scontro aereo con Coppola. Il numero 20 è rimasto a terra a lungo sanguinante, la ferita è stata suturata alla meglio, con cambio di maglia necessario. Quando poi l’attaccante è caduto di nuovo a terra, è stata inevitabile la sostituzione. I tempestivi soccorsi, comunque, hanno scongiurato il peggio e il giocatore (rimasto sempre cosciente) è stato portato via per ulteriori accertamenti. Il gol decisivo che ha permesso al Verona di battere la Fiorentina si deve alla grande freddezza di Bernede, uno degli acquisti nel mercato di riparazione di gennaio, che in pieno recupero ha mandato a vuoto il tentativo in scivolata di Comuzzo all’interno dell’area di rigore e, con un tiro rasoterra, ha superato l’incolpevole De Gea (95’).