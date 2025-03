Il programma della 28° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Alla fine della 27° giornata l’Inter mantiene la vetta della classifica, 1-1 nello scontro diretto col Napoli. L’Atalanta rimane a 55 dopo il pari col Venezia, -3 dai meneghini. La Juve entra prepotentemente in lotta Scudetto trovandosi a 52, poi segue la Lazio a 50. Il Bologna occupa la 6° piazza con 47 punti, 45 per la Fiorentina e poi la Roma a 43. La crisi del Milan è concreta, 41 punti e posto numero 9 in classifica. Udinese a -2 dai rossoneri. Empoli, Venezia e Monza completano il tabellone. Stasera si comincia con Cagliari-Genoa. Viola insidiato da Gaetano che è tornato, per Vieira Messias in bilico. Piccoli vs Pinamonti per 3 punti preziosi in ottica salvezza. Bani out.

Sabato alle 15 Como-Venezia. Diao, Paz e Strefezza a guidare l’attacco lariano, che è in forma nonostante la sconfitta con la Roma. Busio ed Oristanio favoriti su Doumbia e Yeboah. Alla stessa ora Parma-Torino. Almqvist insidia sia Man che Cancellieri. Per Vanoli Biraghi più di Sosa, Lazaro di Karamoh. Alle 18 Lecce-Milan. Krstovic non al meglio ma dovrebbe comunque aver recuperato per partire dal 1’, più incerto Pierotti che aveva già dato forfait la scorsa gara. Casa Milan c’è Conceição già messo in bilico, ma c’è una stagione da finire col portoghese. 3 sconfitte di fila in A contro Torino, Bologna e Lazio. Ultima vittoria datata 15 febbraio, di misura col Verona. Nonostante tutto, questi 3 punti sarebbero oro in questo momento della stagione per Leão e compagni. Con Maignan fuori c’è Sportiello, rischia Theo con Jiménez che scalpita, mentre anche Bondo potrebbe giocare insieme a Reijnders davanti la difesa. Sottil preoccupa anche Leão, sono tutti a rischio tranne la certezza Tijjani, che nonostante questo uragano si mette sempre in mostra. I cugini subito dopo alle 20:45, contro il Monza. Sommer ha recuperato, deciderà Inzaghi. Frattesi vuole giocare titolare, c’è stato il Feyenoord in Championa quindi può esserci turnover anche in attacco. Birindelli o Urbanski in mezzo, Ganvoula o Mota con Keita.

Domenica alle 12:30 ci sarà Verona-Bologna. Tengstedt è tornato, Serdar ancora no. Ndoye non ha proprio giocato la scorsa, se la gioca con Dominguez, mente Orsolini è in vantaggio su Cambiaghi. Alle 15 Napoli-Fiorentina. Il Napoli non vince dal 25 gennaio contro la Juve, ma la partita contro l’Inter è stata buona e avrebbe meritato probabilmente qualcosa in più. Billing può trovare una maglia dal 1’, ballottaggio Spinazzola-Olivera. Dubbio tra Comuzzo e Pongracic per Palladino, con l’ex Lecce ultimamente favorito. Beltran più di Gudmundsson. Alle 18 Empoli-Roma. L’Empoli in casa è la peggiore squadra del torneo, seconda (in negativo) solo al Monza. 8 punti e 5 gol fatti, il feeling al Castellani non è ottimale. Non è stato ottimale neanche Silvestri contro il Genoa, l’errore contro il Grifone è costato 2 punti quindi occhio a Vasquez, che aveva cominciato bene – come tutta la squadra – e poi si è perso. Per Ranieri Saelemaekers o Rensch a destra col primo favorito. Shomurodov o Dovbyk avanti, c’è da fare i conti con le scorie europee. Stessa cosa per Dybala. Alle 20:45 big match tra Juventus ed Atalanta. Kalulu c’è e Gatti non è al meglio, l’ex Milan può partire dall’inizio. Yildiz favorito su Mbangula e Kolo Muani su Vlahovic. Per Gasperini emergenza in difesa, dopo Hien e Kossounou oltre Scalvini si è fatto male anche Posch. De Roon adattato in difesa è una soluzione. Cuadrado è un ex e ha trovato la fiducia del Gasp, ma è in ballottaggio con Bellanova. CDK più di Samardzic e Maldini.

Lunedì alle 20:45 chiuderà Lazio-Udinese. Fino a lunedì da monitorare Romagnoli e Zaccagni. Dia agirà dietro Tchaouna oppure Pedro. Per Runjaic Atta più di Sanchez, Ekkelenkamp al lato destro. Tandem Thauvin-Lucca.