Tudor guarda alla Next Gen: nuovi volti per la prima squadra?

Il tecnico croato, attento ai giovani e alle soluzioni interne, ha deciso di aggregare alcuni talenti emergenti all’allenamento della prima squadra per ampliare le rotazioni e dare nuova linfa alla rosa, anche dopo l’infortunio di Gatti che lo terrà fermo fino ad inizio maggio. Ma chi sono i profili a cui ha deciso di attingere l’allenatore bianconero? Si tratta di Javier Gil Puche, difensore centrale spagnolo, classe 2006, di piede mancino, prelevato nell’agosto del 2023 dalla cantera del Deportivo Alavés. In questa stagione ha totalizzato 24 presenze tra Serie C, Campionato Primavera e UEFA Youth League, senza gol e assist.

Poi abbiamo, Adam Boufandar, centrocampista marocchino (nato in Italia), classe 2006, che predilige i compiti difensivi del centrocampo. In questa stagione ha realizzato 2 gol e 3 assist in 34 presenze tra Campionato Primavera, Coppa Primavera e UEFA Youth League, non ha ancora esordito in Serie C con la Juventus Next Gen. Tudor ha chiamato anche Stefano Merola, esterno d’attacco italiano, classe 2007, che in questa stagione ha messo a segno 1 gol e 3 assist in 13 presenze tra Campionato Primavera, Coppa Primavera e UEFA Youth League, anche lui non ha ancora esordito in Serie C con la Juventus Next Gen.

Un altro attaccante è Tommaso Mancini, punta centrale classe 2004, prelevato nell’estate del 2022 dal Vicenza e aggregato prima negli Under 19 e poi alla Next Gen. ha saltato la maggior parte della stagione per un brutto infortunio al metatarso, operato nel novembre scorso. Ora dopo aver ritrovato qualche minuto nelle gambe nelle partite di Serie C, vuole tornare in forma e mettersi in mostra per avere una chance in Prima Squadra. L’ultimo aggregato è un volto notissimo in Serie A, si tratta di Felix Afena-Gyan, ex attaccante di Cremonese e Roma, sbocciato proprio nella capitale grazie a Josè Mourinho, vincitore anche della UEFA Conference League. L’attaccante ghanese, classe 2003, attualmente in prestito proprio dalla Cremonese, in questa stagione ha totalizzato ben 6 gol e 3 assist in 26 partite di Lega Pro Serie C.

L’inserimento dei giovani della Next Gen potrebbe rappresentare un’opportunità sia per la Juventus che per i ragazzi in cerca di spazio. Tudor, con il suo gioco intenso e fisico, potrebbe esaltare le caratteristiche di alcuni di loro, chi utilizzerà l’allenatore in queste ultime 8 giornate di Serie A?