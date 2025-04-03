Le probabili formazioni della 31° giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-UDINESE
Venerdì 4 aprile ore 20:45
GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Onana, Masini; Zanoli, Miretti, Pinamonti. All. Vieira.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Bravo, Lucca. All. Runjaic.
PROBABILI FORMAZIONI MONZA-COMO
Sabato 5 aprile ore 15:00
MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita Balde, Mota Carvalho. All. Nesta.
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Sergi Roberto, Caqueret; Strefezza, Diao, Nico Paz. All. Fabregas.
PROBABILI FORMAZIONI PARMA-INTER
Sabato 5 aprile ore 18:00
PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu.
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. All. Inzaghi.
PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA
Sabato 5 aprile ore 20:45
MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.
PROBABILI FORMAZIONI LECCE-VENEZIA
Domenica 6 aprile ore 12:30
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic. All. Giampaolo.
VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.
PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CAGLIARI
Domenica 6 aprile ore 15:00
EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; De Sciglio, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé. All. D’Aversa
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola
PROBABILI FORMAZIONI TORINO-VERONA
Domenica 6 aprile ore 15:00
TORINO (3-4-2-1): Milinkovic, Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi, Casadei, Ricci, Lazaro, Vlasic, Elmas, Adams. All. Vanoli
VERONA (4-3-1-2): Montipò, Ghilardi, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric, Bernede, Mosquera, Sarr. All. Zanetti
PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LAZIO
Domenica 6 aprile ore 18:00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Pedro. All. Baroni
PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS
Domenica 6 aprile ore 20:45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.
PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI
Lunedì 7 aprile ore 20:45
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.