Real Madrid choc: fuori dalla Champions e Ancelotti verso l’addio

Dopo 12 stagioni da protagonista in Europa, il Real Madrid manca per la terza volta l’accesso alle semifinali di Champions League, cedendo il passo a un brillante Arsenal. La doppia sconfitta con i Gunners ha fatto traballare le certezze della Casa Blanca e riacceso i dubbi sul futuro di Carlo Ancelotti, sempre più in bilico nonostante un contratto valido fino al 2026.

Quella che doveva essere una stagione vincente, anche grazie all’arrivo di Kylian Mbappé, rischia di trasformarsi in una delusione cocente. I numeri parlano chiaro: già dodici sconfitte stagionali per i blancos, a fronte delle sole due dell’annata precedente. Nonostante ciò, il Real è ancora in corsa per LaLiga, la Coppa del Re (finale fissata per il 26 aprile contro il Barcellona) e il Mondiale per Club.

Le parole di Ancelotti e i segnali di addio

Dopo la sconfitta al Bernabeu, Ancelotti non ha nascosto l’incertezza sul suo futuro:“Potrebbe darsi che il club decida di cambiare, potrebbe essere quest’anno o il prossimo. Non c’è nessun problema,” ha dichiarato il tecnico emiliano. “È una stagione infinita, ma dobbiamo rialzarci. Il mio futuro? Non lo so e non voglio saperlo.”

La fine della stagione potrebbe sancire un nuovo ribaltone. In corsa per la panchina ci sono Jurgen Klopp, Xabi Alonso e, come suggestione, un possibile ritorno di Zinedine Zidane. Ma il nome più affascinante che torna a circolare è quello del Brasile: secondo Marca, un emissario della federazione verdeoro era presente al Bernabeu per riallacciare i contatti con Ancelotti in vista dei Mondiali del 2026.

Il destino si gioca tra Coppa e campionato

L’unica certezza, al momento, è che il futuro di Ancelotti al Real Madrid è in forte discussione. Molto dipenderà dagli esiti delle prossime sfide decisive contro il Barcellona: tra campionato e Coppa del Re, si deciderà il vero bilancio della stagione e, forse, il destino dell’allenatore italiano.