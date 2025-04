Il Napoli vince, Conte parla chiaro: ecco cosa serve per restare

C’è un momento, nel dopopartita di Napoli-Monza, in cui Antonio Conte tira un lungo sospiro davanti ai microfoni di DAZN. Non è solo sollievo. È il respiro di chi sente tutta la pressione di una sfida inattesa, di una rincorsa nata quasi per caso ma alimentata ogni settimana da una squadra che – a detta dello stesso allenatore – sta andando oltre ogni aspettativa.

Il Napoli di Conte è tornato a lottare, a soffrire e a vincere. Ma la vera notizia non è il risultato. È la trasparenza disarmante con cui il tecnico, ancora una volta, mostra il doppio volto della sua avventura azzurra: da un lato la profonda connessione con la città, con i tifosi, con una realtà che lo emoziona; dall’altro, una richiesta esplicita di visione e di mezzi per trasformare un sogno in progetto concreto.

La vittoria sul Monza non è solo un altro tassello nella corsa scudetto, è la dimostrazione che il Napoli ha assimilato l’identità del suo allenatore. Conte parla di “piano gara”, di cambiamenti in corsa, di scelte tattiche che fanno la differenza. È il suo modo di essere. Studiato, maniacale, sempre sul pezzo. Eppure, anche dopo una prestazione convincente, il tecnico non si nasconde. Anzi, dà voce a una pressione che pochi sanno gestire: “Per molti ragazzi è la prima volta in un testa a testa del genere. Vivere questa corsa è straordinario, ma anche molto difficile”. Le sue parole fotografano una squadra che sta crescendo, ma che – forse – non ha ancora gli strumenti per arrivare in fondo.

A chi ha letto nelle dichiarazioni pre-partita un possibile addio, Conte risponde con una carezza: “A Napoli sto benissimo. La mia famiglia si è ambientata, si vive bene, si mangia meglio e l’affetto dei tifosi è unico”. Ma subito dopo arriva la stoccata più significativa:“Chi mi prende sa che porto ambizione. Io posso garantire impegno, ma se non ci sono i mezzi per vincere, non sono stupido”.

Non è una minaccia, è un avvertimento. Conte è un allenatore che pretende. Da sé stesso, prima di tutto. Ma anche da chi gli sta accanto. Non basta il calore del San Paolo, non basta l’amore della piazza. Serve un club disposto a lottare con lui, a investire, a crederci fino in fondo. Questo Napoli ha tutto per aprire un nuovo ciclo. Ha un tecnico che incarna perfettamente la fame e la mentalità vincente che mancavano da tempo. Ma ora la palla passa alla dirigenza. Serviranno risposte chiare e concrete, soprattutto in vista della prossima stagione.

Antonio Conte ha tracciato la rotta: Napoli può sognare in grande, ma non con le sole emozioni. Ci vuole programmazione, solidità e un progetto tecnico ambizioso. Solo così, quello che oggi sembra un traguardo straordinario, potrà diventare normalità. E Conte, da uomo del presente, potrebbe diventare anche l’uomo del futuro.