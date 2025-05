Lo Spezia rimanda la festa del Pisa, colpo salvezza del Brescia

JUVE STABIA- CATANZARO 2-0

La sconfitta contro il Sudtirol esigeva un pronto riscatto. La Juve Stabia lo ha trovato sconfiggendo al Romeo Menti per 2-0 il Catanzaro e restando così saldamente in zona playoff. I calabresi subiscono la terza sconfitta nelle ultime cinque gare ma restano al settimo posto con 48 punti in coabitazione con il Palermo e anch’essi in zona playoff. Le vespe passano in vantaggio al minuto 25 con Mosti su cross di Fortini. Il raddoppio arriva al 41′ con un rigore trasformato da Candellone.

PISA- FROSINONE 1-0

Un punto uno. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Frosinone, tanto manca al Pisa per assicurarsi il ritorno in una serie A che gli manca dalla stagione 1990-91. I toscani acciuffano la terza vittoria consecutiva. I ciociari interrompono una serie utile di ben dieci turni ma restano comunque al quattordicesimo posto ormai al sicuro. Il Pisa la fa sua al 36′ della ripresa con Meister che entra in area dopo una rimessa in gioco di Tramoni e fa secco Cerofolini.

SPEZIA- SALERNITANA 2-0

Lo Spezia supera al Picco la Salernitana e si avvicina a blindare il terzo posto con sei punti di vantaggio sulla Cremonese a tre turni dal termine, comprendendo il recupero della 34a giornata rimandata per la morte di papa Francesco. I liguri sono al quarto turno utile di fila, i campani non riescono a calare il tris di vittorie dopo i successi con Sudtirol e Cosenza e, diciottesimi con 36 punti, sono a rischio di retrocessione diretta. Al 22′ i padroni di casa vanno in vantaggio con un’incornata di Kouda su cross di Mateju. Al 34′ Vignali raddoppia dopo un’azione convulsa in area campana e in seguito alle respinte di due tiri di Aurelio e Nagy.

COSENZA- BARI 1-0

Vittoria e mantenimento di una flebile speranza di salvezza. Il Cosenza supera al San Vito Marulla di misura il Bari e, pur restando ultimo in classifica, non è ancora condannato dalla matematica alla discesa in Lega Pro. Al secondo stop consecutivo dopo quello al San Nicola contro il Modena, il Bari resta ottavo e si gioca ancora le speranze di playoff. La rete della vittoria rossoblù giunge al minuto 36 con Gargiulo dopo una respinta della traversa su precedente conclusione di Rizzo Pinna.

SAMPDORIA- CREMONESE 0-0

Nè vinti né vincitori tra Sampdoria e Cremonese in un match che in tempi recenti si disputava in massima serie. I blucerchiati di Alberigo Evani restano quartultimi in piena zona pericolante, i grigiorossi, all’ottavo risultato utile di fila, sono quarti e ormai praticamente certi di disputare i playoff.

PALERMO- SUDTIROL 1-2

Seconda sconfitta negli ultimi tre turni per il Palermo che resta comunque sesto in classifica e in piena zona playoff. Il Sudtirol bissa la vittoria contro la Juve Stabia e resta undicesimo in zona sicurezza. Al 27′ Ceccaroni sfrutta un assist di tacco dell’ex Venezia Pohjanpalo e porta in vantaggio i rosanero. Al 2′ della ripresa un tapin di Barreca susseguente a una respinta di Audero su El Kaouarabi regala agli altoatesini il pareggio. Il capovolgimento delle sorti della contesa a beneficio degli ospiti giunge al 30′ con un rigore trasformato da Gori e concesso per un fallo su Mallamo.

MANTOVA- CESENA 3-0

Dopo due turni di assenza, il Mantova ritrova la vittoria strapazzando al Martelli il Cesena, rimasto in dieci per l’intera ripresa a causa dell’espulsione di Francesconi. Tredicesimi con 40 punti, i virgiliani mettono praticamente in cassaforte la salvezza. I romagnoli, al secondo stop consecutivo e e secondo turno senza riuscire a segnare, sono decimi a quota 44 con Bari e Modena e possono ancora giocarsi un posto nei playoff. Al 19′ Fiori porta in vantaggio i padroni di casa di testa su cross di Radaelli. Al 35′ della ripresa Bragantini raddoppia con un tiro dal limite. Al 50′ Debenedetti sfrutta un filtrante di Maggioni e sigla il definitivo 3-0.

MODENA- REGGIANA 2-3

Il derby emiliano finisce nelle mani della Reggiana. I granata bissano la vittoria con il Cittadella e fanno respirare la loro classifica cercando di restare lontani dalla zona pericolante. I canarini subiscono il secondo stop interno consecutivo ma restano in corsa per un posto nei playoff. Al 15′ gli ospiti vanno in vantaggio con l’ex Genoa Portanova sugli sviluppi di un corner. Al 30′ un’autorete di Rozzio su palla vagante in area granata regala ai padroni di casa il pareggio. Al 43′ il Modena capovolge l’esito della contesa con un’autorete di Bardi che si vede rimbalzare sulla schiena e finire alle spalle un tiro di Cauz. Al 25′ della ripresa Girma fa pareggiare gli ospiti sugli sviluppi di un corner. Al 41′ Gondo riceve da Girma e segna il definitivo 3-2 per gli ospiti.

CITTADELLA- BRESCIA 0-1

Il Brescia mette le mani su una sfida di estrema importanza contro il Cittadella in chiave di sicurezza di classifica. Le rondinelle non vincevano da tre turni e sono ora sestultime con trentotto punti, i granata, invece, subiscono la terza battuta d’arresto consecutiva e rimangono penultimi a quota 35 in zona retrocessione. La rete che ha deciso la gara è stata realizzata da Borrelli con un colpo di testa su cross di Bisoli.

SASSUOLO- CARRARESE 2-0

Già matematicamente in serie A da tempo, il Sassuolo procede senza soluzione di continuità il suo campionato ad alta voce piegando in casa la Carrarese. I neroverdi sono al terzo successo consecutivo e portano il loro bottino a 81 punti. Rimasti in dieci dal 19′ della ripresa per l’espulsione di Imperiale, i marmiferi interrompono una serie utile di cinque turni e, dodicesimi con il Sudtirol, vedono comunque la salvezza. Al 13′ Verdi riceve da Volpato e porta in vantaggio gli emiliani. Al minuto 42 della ripresa Boloca raddoppia su suggerimento di Berardi.