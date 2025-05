Inzaghi:”Serve una grande gara contro una grande squadra. Lautaro…”

Dopo la scoppiettante gara d’andata, finita 3-3 ed elogiata dagli addetti ai lavori per la sua spettacolarità, Inter e Barcellona sono pronte a fare il bis dopo appena sei giorni. Inzaghi e Bastoni, alla vigilia della sfida decisiva di San Siro, hanno presentato così la gara.

C’è un solo allenatore oltre te ad aver fatto due semifinali di CL ed è Herrera. Dopo la gara d’andata, quanto siete convinti di realizzare questo sogno?

Domani dovremo fare tutto insieme, tifosi compresi. Serve una grande gara contro una grande squadra e ci vorrà una grande Inter.

C’è qualcosa nel Barcellona che non avevate percepito prima di giocarci contro? Quante possibilità ci sono per Lautaro?

Per Lautaro come per Pavard parleremo domani con i ragazzi e decideremo. Per quanto riguarda la gara d’andata, ci hanno creato tante difficoltà ma credo che abbiamo fatto una grande gara. Domani dobbiamo ripeterci, sapendo che serve vincere e che è quindi come una finale.

Secondo te, che gara farà il Barcellona visti i rischi corsi all’andata? Che sensazioni hai sul gruppo?

Il Barcellona è una squadra che cerca di fare sempre la partita, basta guardare le percentuali sul possesso palla. Sappiamo che concedono qualcosa in difesa ma è un rischio calcolato da un grande allenatore come Flick che stimo molto. Per quanto riguarda il gruppo, si sono allanati benissimo e non vedono l’ora di giocare la partita.

Quanto vi è rimasta dentro la finale di Istanbul visto come si è svolta per cercare un’impresa come state facendo quest’anno?

Quel pensiero ce lo abbiamo dentro tutt’ora, ma sono solo ricordi, perché si vive di presente e domani è il presente, visto che siamo a due partite da un eventuale trofeo. Siamo primi nel ranking, eravamo partiti sedicesimi quando sono arrivato io: questo dimostra il percorso fatto.

Cosa ti da fiducia per la partita di domani?

Come si sono allenati ieri, visto che a poche ore dal Verona hanno dato piena disponibilità a tornare a lavoro. Sono fortunato ad avere questi ragazzi.

Si avverte il senso della storia? Sarebbe la seconda finale per lei: come vive questa sensazione a livello personale?

Si vive di trofei e risultati, e sono soddisfazioni che ripagano tutto il lavoro fatto. Non è scontato, ci stiamo provando, senza aver scelto nulla nello specifico ma lavorando, per dare soddisfazione ai tifosi.

Secondo lei, è meglio far partire Lautaro dall’inizio o a partita in corso?

Io credo che dipenda molto dalle sue sensazioni, come credo che chi non si sente di partire dall’inizio è difficile che a partita in corso possa dare qualcosa. Oggi sarà una giornata importante e domattina deciderò, sempre tenendo in considerazione il bene dell’Inter.

Esiste un Barcellona con Lewandowski e uno senza? E questo può incidere sul vostro modo di preparare la gara?

Lo conosciamo, è tra i migliori al mondo, ma credo che il Barcellona abbia tantissime soluzioni alle sue spalle. Saranno tutti osservati speciali.

Come giudica l’assenza di Kounde?

Come ho detto prima, anche Kounde è un gran calciatore, ma anche in questo caso loro hanno tante soluzioni.

Farris ci ha fatto capire che Yamal è fortissimo, ma che si poteva limitarlo meglio. Come lo affronterete?

Yamal è fortissimo, cercheremo di attenzionarlo ma non è facile, così come non lo è bloccargli i rifornimenti. Fa impressione vista la sua giovane età la sua velocità di pensiero.

Per limitare Yamal, pensa a temi tattici o a cambiare calciatori visto che Carlos su di lui ha fatto meglio?

Sulla formazione vedremo domani, sicuramente Yamal è un gran calciatore ma come ho detto prima loro hanno tante soluzioni.

Domani l’Inter farà una partita diversa visto che serve vincere?

Vediamo domattina come impostare la gara, l’ìimportante secondo me sarà andare in campo con l’atteggiamento giusto e sono sicuro che averrà.

Di seguito, le parole di Alessandro Bastoni:

Ci sono partite in cui si vince giocando bene e alcune dando il 110/120%: ti senti di dire che l’Inter darà tutto domani?

Assolutamente sì, siamo a due partite potenziali dal trofeo e ci crediamo, daremo il 200%. Giocheremo una semifinale di Champions e non è una cosa scontata come si vuol frar passare all’esterno. Abbiamo grande fiducia e non vediamo l’ora di giocare domani sera.

La partita dell’andata cosa vi ha insegnato su Yamal e su come difendere contro il Barcellona?

Faremo tesoro della partita d’andata, secondo me abbiamo sbagliato diversi passaggi che potevamo sfruttare meglio, anche grazie al loro stile di gioco, ma sappiamo cosa fare per metterli in difficoltà e ci proveremo.

Avete già vissuto varie finali in carriera, questa viene dopo dieci giorni in cui è successo di tutto: cosa dice il cuore in questi casi?

Io non posso che essere orgoglioso di questo gruppo. Ci teniamo tanto a far felici i tifosi che fanno tanti sacrifici per noi, ci teniamo tanto a far bene. Siamo giunti alla fine e questo sappiamo che corrisponde al momento più importante della stagione, cercheremo di fare una grande gara.

Che cosa vorresti vedere a San Siro dai tifosi?

Sicuramente ci saranno momenti di sofferenza domani, com’è stato all’andata. Ci servirà la spinta dei nostri tifosi ma siamo anche consapevoli che in campo saremo 11 contro 11 e saremo chiamati a prendere le decisioni giuste con freddezza durante la gara.

Avete il quattordicesimo fatturato in Europa, nessuno con questo fatturato è mai riuscito a vincere la Champions. Ci credete?

L’ho detto prima, siamo a due partite potenziali dal trofeo. Questo è merito di tutti, e del lavoro che abbiamo fatto. Sono orgoglioso di questo lavoro e di questo gruppo.

Tu, Pavard e Acerbi avete insieme più di 150 partite in Champions. Pensi che questo possa fare la differenza?

CI sono diverse chiavi di lettura, come la nostra esperienza e la loro spensieratezza. La verità ancora non la conosciamo ma sicuramente metteremo tutto in campo, mentalmente e fisicamente. La gara d’andata ci ha fatto capire tanto del Barcellona e sappiamo come metterli in difficoltà.

Dopo una finale due anni fa e questa semifinale eliminando il Bayern, l’Inter è da considerare una big d’Europa?

Io penso di si per quello che si è visto in campo. Non ci siamo mai nascosti e non lo facciamo ora, il campo dice la verità e in questo momento sta dicendo questo.

Secondo tanti analisti l’Inter ha scelto la Champions a discapito del campionato, è così?

Non ho mai sentito il mister dire di non impegnarci in campionato. Non è così, giochiamo ininterrottamente da anni e quindi un calo ci sta. Non siamo a meno 20 in campionato ma siamop lì, e nonostante tutto siamo in semifinale di Champions.

Avete dimostrasto di essere un gruppo unito, quanto è importante Lautaro in questo? Come sta motivando la squadra in questi giorni importanti?

Lautaro è il nostro leader a livello umorale e tecnico, magari presi singolarmente non siamo da prime quattrro in europa ma il gruppo insieme lo è ed è questa la nostra forza. Il sogno di ognuno di noi è calcare questi palcoscenici quindi nonostante la tensione, io personalmente cerco di godermi momenti del genere.

Da Barcellona hanno tacciato Marciniak per madridista, volevo chiederti cosa ne pensi. E poi volevo anche chiederti se pensi che in Serie A ci sia stato qualche errore arbitrale di troppo che vi ha penalizzati.

A me Marciniak piace, è un arbitro con il quale si può dialogare nonostante abbia polso.

Per quanto riguarda la Serie A non penso che il campionato sia stato falsato, il campo è sempre quello che dice la verità.

Pavard è un calciatore che in 50 partite di champions ne ha vinte 40. Può essere un fattore? Pensi abbia un approccio diverso in Europa?

Spero possa arrivare a 42 partite nelle prossime due (ride, ndr). Benji è un calciatore forte che ha vinto tanto, speriamo rientri perché può darci una mano.