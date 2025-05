Samp, storica retrocessione tra errori, rimpianti e un futuro da ricostruire

Incredibile quanto successo nell’ultima giornata di Serie B! La Sampdoria, allenata in quest’ultimo periodo da Alberico Evani, non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro un’ottima Juve Stabia in questa stagione, retrocedendo in Serie C per la prima volta nella sua storia! Fatale l’errore di Niang al minuto 82 quando l’ex Milan si presenta tutto solo in area di rigore, ma non riesce a ribadire la palla in rete, centrando l’estremo difensore avversario con un tiro piuttosto debole e centrale.

L’uomo che la scorsa stagione aveva salvato l’Empoli in Serie A (gol decisivo contro la Roma al Castellani per 2-1), oggi finisce sulle pagine dei giornali per un episodio negativo che l’attaccante classe ’94 non riesce ancora a spiegare come sia stato possibile sprecare quella grande occasione.

Del resto la Sampdoria ha avuto troppi passi falsi in questa stagione e troppi cambi di allenatore, che sommati è possibile intuire quanta confusione ci sia stata all’interno della dirigenza. I risultati dagli altri campi non hanno sicuramente aiutato, con Salernitana e Frosinone uscite dal campo vittoriose rispettivamente contro Cittadella e Sassuolo (promosso in Serie A con diverse giornate d’anticipo).

Eppure diversi giocatori in rosa hanno già calcato campi di serie A in passato: basti pensare al già citato Niang, Coda (in A con la maglia del Benevento nel 2017/2018), Fabio Depaoli (diverse presenze in Serie A), Cragno tra i pali (nella massima serie con la maglia del Cagliari, imponendosi nella stagione 2018/2019 come uno dei migliori portieri del campionato, ricevendo la prima convocazione con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini per le due partite inaugurali della Nations League). Insomma…una retrocessione storica e inaspettata se si considera la storia e il blasone di questa squadra.

I tifosi non possono essere di certo contenti per quanto visto in campo dai loro giocatori, apprezzando però solo il coraggio dell’allenatore Evani di accettare questo incarico in una situazione disastrosa.

Da Vialli a Mancini, da Pagliuca a Lombardo, da Evani a Enrico Chiesa, da Cassano a Pazzini. Tanti giocatori importanti hanno indossato la maglia di questo club, e vederla retrocedere in questo momento in Serie C senza poter disputare i play-out per cercare di rimediare agli errori commessi in questa stagione, fa male non solo ai tifosi doriani, ma anche al calcio italiano.