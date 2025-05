Rivoluzione in panchina! Ecco chi allenerà le big della Serie A

Era nell’aria da ieri, ora è arrivata l’ufficialità: Vincenzo Italiano ha rinnovato fino al 2027 il suo contratto con il Bologna. Fresco vincitore della Coppa Italia (l’ultimo trofeo vinto dai rossoblù risaliva al 1998, l’ormai estinta Coppa Intertoto), e insignito del Nettuno d’Oro come cittadino bolognese illustre, il tecnico guiderà la squadra felsinea fino al 2027, da quest’anno scendendo di categoria ma ancora protagonista in Europa League. In questo modo viene tolto dal toto-allenatori della prossima stagione un protagonista, ma la situazione ad oggi rimane profondamente ingarbugliata, e con poche certezze. Vediamo nel dettaglio.

Il Napoli, campione d’Italia, non ha confermato e non avrà al 99% Antonio Conte alla guida. Antonio, che sa perfettamente come possa essere difficile riconfermarsi alla guida dei campani, ha sicuramente “sofferto” il protagonismo del suo presidente. Un De Laurentiis che, a metà stagione e contro il volere del suo allenatore, gli ha venduto il suo pezzo migliore, Khvicha Kvaratskhelia, più altre amenità, di carattere istrionico. Conte ha portato a termine il suo compito nel migliore dei modi, vincendo lo scudetto, e, molto probabilmente, siederà sulla panchina della Juventus per la prossima stagione.

Juventus che, dal canto suo, non confermerà Igor Tudor, allenatore che dopo aver recuperato una squadra esanime del dopo Motta, l’ha portata in Champions League. L’arrivo di Conte è sicuramente un cambio di migliore qualità, ma in tutto questo è morto il concetto di gratitudine. Sempre a Torino, ma su sponda granata, Cairo ha dato il benservito a Paolo Vanoli che, con una squadra mediocre, aveva avuto interessanti intuizioni. Poi, però, senza il capitano centravanti per tutta la stagione (Duvan Zapata) e altri infortuni, ha faticato a tenere la squadra nella parte sinistra della classifica. È di ieri la notizia, anche i granata sono ufficialmente senza allenatore.

Scendendo verso sud troviamo Firenze ove, a sorpresa, Palladino (alias Figlio, come era affettuosamente chiamato dal patron Commisso appena una settimana fa) ha rassegnato le sue dimissioni. Aprendo una fase di crisi non semplice da gestire. I rumors immediatamente successivi lo davano in viaggio verso Bergamo, pronto a giocarsi la Champions con l’Atalanta, che ha salutato Gasperini dopo un rapporto durato nove stagioni, condite con la vittoria di un’Europa League, tre finali di coppa Italia e il record di qualificazioni in Champions. Facile pensare che la responsabilità di allenare gli orobici, dopo un ciclo del genere, debba gravare su un allenatore dotato di personalità. Situazione alquanto complicata sia per i viola che per i nerazzurri quindi.

La squadra capitolina, d’altra parte, ottenuta l’Europa League dopo una rimonta straordinaria ha salutato Ranieri, pronto a proseguire il rapporto dietro una scrivania, il quale ha confermato una trattativa in stato molto avanzato con il prossimo tecnico (Gasperini?). L’altra metà di Roma si ritrova anch’essa senza guida, dato che mister Marco Baroni è stato “scaricato” dalla società biancoceleste, dopo il mancato raggiungimento dell’Europa. Ora il mister toscano viene accostato a Torino e Fiorentina, la situazione è ancora ben lontana dall’essere risolta, mentre per la Lazio si profila il suggestivo ritorno di Sarri, l’allenatore di provincia noto per il suo carattere esplosivo pronto a suonare la carica alla squadra

Infine, il Milan ha salutato Conceiçao: stagione deludentissima (da subentrato), nonostante una squadra dall’altissimo profilo, che non ha centrato nemmeno l’ultimo livello di Europa (Conference), facendo partite una riflessione a tutto tondo sulla costruzione dell’organico societario. Arrivato Igli Tare, il nuovo direttore sportivo si ritrova sul tavolo una complicata matassa da sbrogliare, a partire dall’allenatore: sfumato l’interesse per Italiano, ora il nome in cima ai desiderata del dirigente albanese dovrebbe essere l’ennesimo ex, quel Max Allegri capace di vincere già uno scudetto con i rossoneri. Dovesse sfumare, le alternative al momento sono Thiago Motta e Fabregas, il quale però vorrebbe rimanere un’altra stagione al Como per consolidare l’ottimo lavoro svolto quest’anno. Allegri, a sua volta, è richiesto dal Napoli. Insomma, quasi una never ending story.