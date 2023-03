A Giugno sarà rivoluzione in casa Inter. Tutti i possibili addii

La squadra di Zhang è pronta a un vero e proprio stravolgimento dopo questa stagione, la società vuole ripartire dopo due stagioni, questa ancora da concludere, non troppo esaltanti. Data l’ormai certa partenza di Skriniar direzione PSG, anche per De Vrij il futuro è incerto. L’olandese, classe 1992 arrivato a parametro zero dalla Lazio, sta attuando con l’Inter la stessa strategia adottata con i capitolini nel 2018. Resto-non resto-non lo so, alla fine non rinnoverà per accasarsi in Premier o in Bundesliga. Inzaghi quindi, tra i titolari al momento conta su Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, entrambi in bilico con l’Inter.

Il primo va riscattato dalla Lazio per 3/4 milioni, Marotta e Ausilio chiederanno uno sconto a Lotito per il 35-enne, il cui futuro dipende anche da quello del tecnico, suo grande estimatore. Bastoni invece è in scadenza 2024, cercato dala Premier il suo prolungamento resta un punto interrogativo. Perdere a zero anche il mancino, pagato all’Atalanta ben 31 milioni nel 2017 – all’epoca aveva solo 18 anni – sarebbe una tegola finanziaria decisamente pesante. Marotta e Ausilio lo sanno e sul mercato avrebbero deciso chi prendere per rinforzare l’Inter.

Tanto è che stanno tenendo d’occhio diversi profili per sostituirlo tra cui Oumar Solet. Il 23enne centrale del Salisburgo, visto da vicino in Europa League. Costa 15 milioni, la dirigenza proverà ad abbassare la quota con dei bonus. In questa stagione, Solet ha giocato 14 gare in Bundesliga, 4 in Champions League, 2 in Europa League e 2 nella Coppa nazionale. Dall’Under 17 in su ha vestito tutte le maglie della nazionale francese, due i gettoni con l’Under 21. Solet è arrivato al Salisburgo nel 2020, quando gli austriaci versarono per il cartellino 4.5 milioni al Lione.C’è voglia di far partire in fretta il dopo Skriniar