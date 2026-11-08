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Serie A

A Napoli la Lazio non sfonda. Milan sempre più in alto, riscatto della Dea

Nov 8, 20263 Lettura

NAPOLI – LAZIO 1-1
28’ Frattesi (L), 48’ Pedraza su aut. (N)

Quella che va in scena al “Maradona” di Napoli, è per la capolista la prova della maturità definitiva dopo le ultime convincenti uscite che hanno ben presto reso la squadra di Gattuso la più bella realtà calcistica del nostro campionato. Per i padroni di casa, al contrario, una prova d’appello per cercare di uscire dal terribile tunnel di amari risultati che stanno facendo traballare la panchina del tecnico livornese. Il match entra subito nel vivo grazie alla vivacità della Lazio che prende subito metri di campo e imbastisce diverse azioni che mettono in palese difficoltà la retroguardia partenopea: è soprattutto Isaksen a farsi vivo dalle parti di Milinkovic-Savic. Il danese prima sfiora il palo più lontano con un diagonale velenoso e poi si vede respingere dal portiere serbo una conclusione ravvicinata destinata alla rete del possibile vantaggio. Sono solo le prove generali per il gol che arriva, puntuale, al 28’: Noslin serve in profondità Frattesi che di destro trafigge sul suo palo Milinkovic-Savic. L’unico a mettere in difficoltà Floriani-Mussolini sul suo lato è un ispirato Lang, autore di una prova che va ben oltre la sufficienza. Gli uomini di Allegri rientrano negli spogliatoi per l’intervallo accompagnati dai sonori fischi di un pubblico sempre più sconsolato. Nella ripresa, tuttavia, anche un po’ inaspettatamente, avviene il cambio di marcia degli azzurri: la Lazio arretra dando maggiore vigoria alla pressione del Napoli. A rivelarsi fatale per i biancocelesti sarà la sostituzione obbligata al quale è costretto mister Gattuso: fuori Nuno Tavares per l’ex Villarreal Pedraza. A pochi minuti dall’avvio del secondo tempo, infatti, il difensore spagnolo si rende protagonista di una sfortunata deviazione nella propria porta nel tentativo di anticipare Hojlund e McTominay sull’ennesimo cross di Lang dalla sinistra (48’). Il numero 70, fin lì bersagliato dai fischi dei tifosi locali nonostante la convincente prestazione, riesce quantomeno a mettere a tacere le critiche. L’1-1 permette al Napoli di insistere, McTominay impegna Mandas mentre, poco più tardi, De Bruyne lanciato a rete perde il tempo della conclusione facendosi togliere il pallone dai piedi dal portiere biancoceleste. Nonostante il forcing finale dell’undici di Allegri, il risultato rimane inchiodato sul pari. Un punto che permette alla Lazio di mantenere la vetta (+2 sulla Roma seconda) e al Napoli di interrompere la striscia negativa di risultati.

GENOA – MILAN 1-2
13’ Cisse (M), 19’ Pulisic (M), 88’ Ellertsson (G)

Vittoria del Milan a Marassi per 2-1. C’è stata, dunque, la reazione dei rossoneri dopo la sconfitta pesante in Europa League comprese, però, la troppa fatica e la troppa paura nel finale in una sfida in generale ben controllata dalla squadra di Amorim. Il Genoa trova lo slancio soltanto alla fine del secondo tempo dopo aver, di fatto, regalato due gol ai rossoneri con errori di Vasquez e di Traoré che hanno permesso a Cisse prima (13’) e a Pulisic poi (19’) di portare la compagine meneghina sul doppio vantaggio. Nella ripresa tanto nervosismo, poi i rossoblù escono alla fine trovando il gol di Ellertsson a due minuti dal 90’, troppo tardi. Vittoria che comunque consente al Milan di scavalcare – almeno provvisoriamente – il Como al quarto posto della classifica e a sistemarsi ad una lunghezza dall’Inter (Inter e Como si confronteranno a San Siro alle 18).

MONZA – ATALANTA 0-1
49’ Krstovic

Dopo 5 giornate torna al successo l’Atalanta che vince a Monza. Non senza fatica il successo della squadra orobica, dopo un primo tempo in cui i brianzoli di Juric hanno avuto almeno quattro occasioni per sbloccare a proprio favore l’incontro. In apertura di ripresa, al 49’, arriva invece il gol decisivo di Krstovic, il settimo sigillo in stagione dell’ex Lecce, complice anche l’incertezza del portiere biancorosso Tornqvist che respinge corto un cross arrivato dalla sinistra di Bernasconi. Poi tanti tentativi da parte dei padroni di casa nel finale che si accende anche per un intervento ai danni di Colpani all’interno dell’area di rigore, giudicato regolare dal direttore di gara Allegretta: l’episodio scatena nervosismo e polemiche e a farne le spese è il tecnico Juric, espulso per proteste. I nerazzurri tornano a conquistare tre punti in campionato, il Monza invece incappa nella quarta sconfitta consecutiva.

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Emanuele Tocchi

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