A Riyadh inizia la Supercoppa Italiana: le esperienze imperdibili

La Supercoppa torna dal 18 al 22 gennaio a Riyadh: un’occasione per esplorare l’affascinante capitale del Regno Saudita tra modernità, cultura e grandi eventi di intrattenimento.

L’attesa per l’evento calcistico italiano più importante della stagione sportiva in Arabia Saudita è finita. La Supercoppa è ormai alle porte: dal 18 al 22 gennaio Riyadh, la capitale del regno, è pronta ad accogliere migliaia di tifosi, provenienti da ogni angolo del pianeta, per tifare le quattro squadre italiane qualificate: Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Se non avete ancora il biglietto, potete visitare il sito We Book e acquistare il vostro posto. Le partite della Supercoppa Italiana si disputeranno all’Al-Awwal Stadium, impianto da 25mila posti che ospita le partite casalinghe dell’Al-Nassr. La Supercoppa Italiana conterà complessivamente tre partite: due semifinali e una finalissima. La prima partita andrà in scena il 18 gennaio 2024 e vedrà per protagoniste Napoli e Fiorentina. Il giorno seguente toccherà invece a Inter e Lazio scendere in campo. La gara che infine assegnerà il trofeo si terrà il 22 gennaio 2024.

In occasione della competizione sportiva, che cattura l’attenzione di moltissimi appassionati, vi suggeriamo un itinerario turistico per un breve soggiorno a Riyadh di 3 o 4 giorni. La città è una destinazione cosmopolita che incanta i visitatori per l’incredibile connubio tra patrimonio culturale da esplorare e proiezione verso il futuro, incarnata, questa, dalla città stessa, protagonista di un grande slancio innovatore in vista dell’Expo 2030.

Cosa fare a Riyadh tra una partita e l’altra: Diriyah, Riyadh Season, Avventure nel deserto

Scoprite la storia millenaria di Riyadh passeggiando nel quartiere storico di Diriyah, sito UNESCO che racconta la storia antica del regno saudita. Esplorate le antiche strade, le architetture tradizionali e immergetevi nella cultura locale presso il Museo Nazionale di Riyadh, che propone un viaggio attraverso la storia del paese. La storica fortezza Al Masmak, risalente a 150 anni fa, è il punto ideale da cui iniziare un giro della città. Proprio lungo la strada dalla Fortezza c’è lo storico Souk Al Zal dove fermarsi a pomeriggio inoltrato o dopo cena per perdersi tra gioielli, spezie, tessuti, artigianato e souvenir.

La modernità di Riyadh si rivela nel suo skyline impressionante.

Dirigetevi verso la Kingdom Centre Tower, un’icona architettonica che offre una vista panoramica mozzafiato sulla capitale. Passeggiate lungo il Boulevard di Riyadh che ben riflette lo spirito cosmopolita della città, per fare il giro del mondo in un unico luogo, tra divertimenti, boutique di lusso e specialità culinarie per tutti i gusti. Ma soprattutto, vivete la Riyadh Season, la stagione di eventi imperdibili che ogni anno, dall’inverno fino a primavera, trasforma ben 12 zone della città in un grande spettacolo a cielo aperto. Tra eventi culturali, spettacoli d’arte e attività ricreative, shopping, ristoranti esclusivi e altro ancora, è un’esperienza da non perdere.

Prendetevi una piccola pausa dalla città per esplorare i dintorni di Riyadh, non si può visitare l’Arabia Saudita senza un’avventura nel deserto. Sperimentate un safari nel deserto e ammirare il paesaggio mozzafiato e dove vivere esperienze che includono dune bashing, sandboarding, cene tradizionali e osservazione delle stelle nei cieli limpidi d’Arabia. Se invece preferite rientrare in città, visitate il Centro Culturale Re Abdulaziz ammirando le esposizioni d’arte locali e internazionali, oppure rilassatevi presso uno dei lussuosi centri termali locali.

Dove mangiare: una selezione di ristoranti per assaggiare il cibo tipico saudita e proposte contemporanee

Il cibo è un argomento centrale del viaggio, soprattutto per gli italiani. In Arabia Saudita, non rimarrete delusi: prendetevi del tempo per conoscere il luogo attraverso la sua cucina e, perché no, immergervi in atmosfere internazionali provando cucine da tutto il mondo. A Riyadh l’offerta è vastissima: dalla cucina tipica locale con piatti dalle tradizioni centenarie, alle proposte più contemporanee e di fine dining. Da Aseeb piatti tradizionali come la zuppa di lenticchie o il Jareesh (il patto delle nonne: grano spezzato con una proteina) sono serviti in un’atmosfera moderna, mentre al Najd Village potrete gustarli in un’ambientazione tipica saudita. Andate da

Somewhere, invece, per un’esperienza senza tempo, dal concept mediorientale e contemporaneo; se avete nostalgia di casa, un grande classico quando si è all’estero è Cipriani, un po’ di Italia anche in Arabia. Non mancano poi proposte street food e centrali food court in cui esplorare oltre al tipico, anche culture diverse.

Dove dormire: i migliori hotel della capitale

Riyadh offre una varietà di sistemazioni alberghiere che si adattano alle diverse esigenze e preferenze dei visitatori. Tra le opzioni di lusso, spiccano hotel rinomati come il Ritz-Carlton Riyadh e il Four Seasons Hotel Riyadh, che offrono servizi esclusivi, design raffinato per garantire un soggiorno di lusso indimenticabile. Per chi cerca soluzioni più economiche, la città dispone di una selezione di budget hotel come l’Ibis Riyadh Olaya Street, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo mantenendo standard di comfort e servizi essenziali. Chi desidera vivere un’esperienza unica può optare per alloggi a Diriyah, l’area storica e culturale di Riyadh. Tra gli esempi di alloggi in questa zona, si distingue il Al Diriyah Aparthotel che, immerso nella storia e nella tradizione, offre un’atmosfera autentica e un servizio personalizzato, consentendo ai visitatori di immergersi completamente nella ricca cultura della regione.

Informazioni di viaggio

La capitale Riyadh è collegata all’Italia da più di quindici collegamenti diretti settimanali, in partenza dai principali aeroporti italiani (Milano, Roma, Venezia).

Ad oggi, per accedere all’Arabia Saudita dall’Italia, serve un visto, che si può richiedere direttamente online con anticipo oppure una volta arrivati a destinazione in aeroporto. Per gli spostamenti più brevi è inoltre previsto lo stop-over visa, un visto di transito o scalo che consente alle persone che attraversano l’Arabia Saudita di entrare nel paese per una serie di motivi, tra cui quelli turistici, e che può essere richiesto sul sito della compagnia di bandiera Saudia Airlines.