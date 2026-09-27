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LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 26: Mikel Oyarzabal of Spain scores his teams third goal past James Trafford of England during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between England and Spain at Wembley Stadium on September 26, 2026 in London, England. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Yamal e Oyarzabal show, la Spagna rimonta e batte l’Inghilterra. Ok Croazia e Svizzera

Set 27, 20262 Lettura

La Spagna campione del mondo riparte senza rallentare e inaugura la sua Nations League con una vittoria pesantissima. Le Furie Rosse superano 3-2 l’Inghilterra al termine di una partita spettacolare, caratterizzata da continui ribaltamenti e ritmi altissimi. Yamal firma il vantaggio immediato, Gordon e Kane ribaltano il risultato prima dell’intervallo, ma nella ripresa Baena e Oyarzabal completano la contro-rimonta spagnola.

Spagna, rimonta da applausi contro l’Inghilterra

Bastano due minuti alla Spagna per colpire: Yamal approfitta dell’errore di Guehi e supera Trafford per l’1-0. Ferran Torres spreca due opportunità per allungare e l’Inghilterra ne approfitta. Al 36’ Gordon finalizza una rapida ripartenza avviata con Bellingham, mentre quattro minuti più tardi Kane firma il 2-1. Prima dell’intervallo Cucurella colpisce anche il palo. Nella ripresa Kane ha l’occasione per chiudere la partita dal dischetto, ma la sua conclusione termina sulla traversa. L’errore cambia l’inerzia della sfida: Alex Baena trova il 2-2, poi Oyarzabal attacca la profondità e batte Trafford con un pallonetto per il definitivo 3-2 della Spagna.

Croazia subito vincente a Praga

Parte con tre punti anche la Croazia, vittoriosa 2-1 sul campo della Cechia. Dopo un primo tempo senza reti, Luka Modric sblocca il risultato al 47’, ma Karabec risponde immediatamente riportando la sfida in equilibrio. A decidere il match è il neoentrato Marco Pasalic, a segno al 77’. La nuova gestione di Slaven Bilic comincia così con un successo che permette ai croati di affiancare la Spagna in testa al gruppo.

Svizzera travolgente, Scozia fermata

In Lega B la Scozia, priva di Scott McTominay, non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Slovenia. Decisamente più brillante la Svizzera, che domina in trasferta contro la Macedonia del Nord e si impone 3-0. Remo Freuler apre le marcature al 22’, prima della doppietta di Amdouni, decisivo al 41’ e al 74’. Gli elvetici conquistano così la vetta solitaria del girone.

Albania ok, Finlandia a valanga su San Marino

Gol e protagonisti conosciuti dal calcio italiano anche in Lega C. L’Albania batte 2-0 la Bielorussia grazie al rigore trasformato da Kristjan Asllani e alla rete di Muci. Serata durissima invece per San Marino, travolto 7-0 dalla Finlandia: Pohjanpalo realizza una tripletta, mentre Walta firma una doppietta.

Nel gruppo 3 Kazakistan e Isole Fær Øer pareggiano 1-1, mentre la Slovacchia supera 2-0 la Moldavia con Schranz e Duda. Nel gruppo 4 sorride il Lussemburgo, vittorioso 2-1 sulla Bulgaria grazie a Barreiro e Thill. Islanda-Estonia termina invece 1-1, con Paskotsi che risponde nella ripresa a Gudjohnsen.

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