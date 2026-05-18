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Golf

Aaron Rai vince il PGA Championship: storico Major inglese

Ad Aronimink Aaron Rai firma la rimonta decisiva e vince davanti a Rahm. McIlroy chiude in top 10, Scheffler resta numero uno.

Mag 18, 20261 Lettura
NEWTOWN SQUARE, PA - MAY 17: Aaron Rai poses with the Wanamaker Trophy after winning the PGA Championship at Aronimink Golf Club on Sunday, May 17, 2026 in Newtown Square, Pennsylvania. (Photo by Darren Carroll/PGA of America)

Il PGA Championship 2026 parla inglese. Aaron Rai conquista il primo Major della carriera ad Aronimink Golf Club, chiudendo a -9 dopo un ultimo giro da applausi. Battuti Jon Rahm e Alex Smalley, secondi a -6.

Aaron Rai entra nella storia del golf britannico con una vittoria pesantissima al PGA Championship 2026. L’inglese parte con qualche incertezza, ma cambia marcia alla buca 9 con un eagle spettacolare che ribalta l’inerzia del torneo. Da lì costruisce un finale da campione: birdie alla 11, 13, 16 e 17, giro chiuso in 65 colpi e score complessivo di 70-69-67-65.

Alle sue spalle si piazza Jon Rahm, secondo a -6 e finalmente competitivo in un Major dopo il passaggio alla LIV Golf. Con lui anche Alex Smalley, leader dopo tre round ma meno incisivo nella domenica decisiva.

Grande rimonta per Justin Thomas, quarto a -5 dopo aver recuperato 27 posizioni. Stesso punteggio per Ludvig Åberg e Matti Schmid. In settima posizione chiudono Rory McIlroy, Xander Schauffele e Cameron Smith. Scottie Scheffler termina 14°, ma conserva la leadership mondiale OWGR.

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