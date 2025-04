Accordo raggiunto, Barcellona-Inter in chiaro! Ecco dove

Mentre l’Inter si lecca le ferite e tenta di ricostruire i pezzi dopo le ultime due pesantissime sconfitte contro Bologna e Milan, viene ufficializzata la trasmissione in chiaro della prossima sfida europea: come anticipato da Calcio e Finanza, la semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter sarà trasmessa non solo su Amazon Prime Video ma anche sul canale Nove. Accordo raggiunto tra la piattaforma di streaming e il canale di proprietà del gruppo Discovery, che torna quindi a trasmettere partite di calcio in diretta, dopo aver detenuto i diritti della Supercoppa di Spagna 2021.

Ecco il comunicato integrale: “Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta sul NOVE la seminale d’andata di UEFA Champions League tra BARCELLONA e INTER, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire la supersfida in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21:00 eccezionalmente in chiaro sul NOVE.

«Il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul Nove dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come “Montjuic”, di Barcellona. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. Anche la telecronaca e il post-partita di Prime Video saranno trasmessi in chiaro sul Nove.” La telecronaca sarà invece affidata, come sempre, all’eterna voce di Sandro Piccinini coadiuvato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

In questo modo viene rispettata la normativa dell’Agcom, che prevede, in caso di presenza di squadre italiane, l’obbligo di trasmettere in chiaro semifinali e finale di Champions, Europa e Conference League.