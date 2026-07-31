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Addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan aveva 66 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa dello storico capitano rossonero. Baresi combatteva da tempo contro un tumore al polmone: l’ultima apparizione pubblica durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Lug 31, 20261 Lettura
Di sconosciuto - (EN) World Soccer, giugno 1997., Pubblico dominio, https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=8726435

Franco Baresi è morto all’età di 66 anni. Il calcio italiano e il Milan piangono la scomparsa dello storico capitano rossonero, simbolo del club e tra i più grandi difensori della storia del calcio.

Baresi combatteva da circa un anno contro un tumore al polmone, diagnosticato dopo alcuni controlli medici. Negli ultimi mesi aveva affrontato un lungo percorso di cure e un intervento chirurgico, mantenendo il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute.

La sua ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio, quando aveva partecipato insieme a Giuseppe Bergomi alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, portando la torcia olimpica allo stadio San Siro.

Bandiera del Milan per tutta la carriera, Franco Baresi ha indossato la maglia rossonera per vent’anni, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Con il club ha conquistato numerosi trofei nazionali e internazionali, imponendosi come uno dei difensori più forti della sua epoca e lasciando un’eredità destinata a rimanere nella storia del calcio italiano.

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Redazione

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