Addio a Freddy Rincon, a 55 si è spento l’ex Napoli

Dopo Maradona un altro ex Napoli ci lascia prematuramente,perché a soli 55 anni Freddy Rincon dopo tre giorni di terapia intensiva a causa di un incidente stradale, è venuto a mancare. L’ex nazionale colombiano era alla guida di un pullmino che ha tamponato un autobus che procedeva in senso contrario, a nulla sono serviti i tre giorni nella clinica Imbanaco perché troppo gravi le lesioni riportate. Nella sua carriera svoltasi soprattutto tra Colombia e Brasile, ci fu spazio anche per l’Europa dove giocò con il Napoli e poi con il Real Madrid, disputando la bellezza di tre Mondiali: Italia 90, Usa 94, Francia 98. Soprannominato il Colosso per il suo fisico possente e scultoreo 190 cm per 80 kg di peso, Rincon univa velocità a forza fisica facendo degli inserimenti in area il suo pezzo forte. Nessuno però capi mai bene quale fosse il suo ruolo in campo, stazionava in mezzo al campo, per definizione mezzala d’attacco, ma anche tornante all’occorrenza, persino regista avanzato o seconda punta, oggi sarebbe stato definito un centrocampista “box to box”. Preferiva trovare egli stesso la posizione in campo, con quell’istinto di chi è cresciuto per strada e sa riconoscere i cambi di ogni partita.

Nato a Buenaventura il 14 agosto del 1966, muove i primi passi nel mondo del calcio con il club della sua città l’Atletico, per poi passare all’Indipendiente di Santa Fè con cui conquista il primo titolo colombiano della sua carriera, viste le prestazioni offerte, punta su di lui l’America de Cali che al tempo era finanziato dai narcotrafficanti, i fratelli Gonzalo e Miguel Rodriguez Orejuela, che avevano compreso l’enorme potenziale mediatico del calcio e il conseguente favore popolare che alimentava. In un connubio di narcodollari e sangue, tra arbitri comprati , oppure uccisi come Alvaro Ortega, e tantissime partite comprate , Rincon con l’America Calì vinse altri due titoli nazionali, in 77 presenze realizza la bellezza di 32 reti, ciò di fatto fu la sua consacrazione che gli apri le porte dell’Europa. Dopo una brevissima parentesi brasiliana con il Palmeiras con vince il suo primo titolo brasiliano, nella stagione 1994-95 approda al Napoli dove in 28 gare realizza 7 reti diventando dopo Agostini il secondo miglior marcatore della squadra, conducendola al 7 posto. Non fu semplice adattarsi ai ritmi italiani per il giocatore colombiano, che spesso giungeva agli allenamenti assonnato dalla stanchezza della notte passata chissà dove, ma in campo però si trasformava, diventando un autentico trascinatore, affrontando a muso duro e senza paura ogni questione.

Celebre il faccia a faccia con il tecnico Vincenzo Guerini un’ora prima della partita di Coppa Uefa contro il Boavista. Il tecnico per l’attacco scelse la coppia Carbone e Rincon, ma il giocatore colombiano sbuffò platealmente, cosi davanti a tutti, disse al tecnico “Non hai ancora capito che in attacco non devo giocare io? se vogliamo vincere deve giocare il Condor Agostini, ed io dietro di lui”. Guerini non la prese bene dal canto suo rispose “L’allenatore sono io e decido io” Rincon per nulla intimorito fece un passo verso il tecnico, entrambi si guardarono storto, ma era arrivò l’ora di scendere in campo e la rabbia di entrambi sbollì. Conclusa l’esperienza napoletana Rincon vola a Madrid vestendo la maglia del Real, ma alla corte della Casa Blanca trova poco spazio, 14 presenze senza alcuna rete messa a referto, torna cosi in Sud-America dove veste prima la maglia del Palmerias nella stagione 96/97 in cui gioca 17 gare realizzando 7 reti, per poi passare al Corinthias dove in due anni gioca 57 partite conquistando due scudetti.

Successivamente passa al Santos dove in 20 gare realizza 1 sola rete, troppo poco cosi vola al Cruzeiro, ma con il club di Belo Horizonte le cose non vanno meglio, gioca sole 16 gare realizzando 1 sola rete, fa cosi ritorno San Paolo per vestire nuovamente la maglia del Corinthias, dove chiude la carriera giocando sole 7 gare mettendo a referto 2 reti. Non solo club ma anche tanta nazionale per Rincon, con la selezione dei Cafeteros gioca la bellezza di 84 partite realizzando la bellezza di 17 reti, partecipando a tutti e 3 i mondiali degli anni 90, cominciando da Italia 90, passando per Usa 94 fino ad arrivare a Francia 98. Nel mondiale italiano con la Colombia giunge fino agli ottavi di finale, dove in Cafeteros vengono eliminati per 2-1 dal sorprendente Cameroon che nella gara d’esordio castigò un’altra sud-americana, l’Argentina di Maradona campione del Mondo, ma celebre resta la rete proprio di Rincon realizzata al 90’ contro i futuri campioni del Mondo della Germania.

Nel 94 la Colombia giunge al Mondiale con una squadra di tutto rispetto dove oltre a Rincon spicca anche Asprilla, ma pur possedendo un ottima squadra i cafeteros giungono quarti nel gruppo A. L’eliminazione costa la vita al difensore Escobar ucciso dai narcotrafficanti colombiani per l’autore realizzata contro gli Stati Uniti padroni di casa. Nel 98 le cose non migliorano per la Colombia eliminata per la seconda volta consecutiva alla fase a giorni, ciò rappresenta l’addio alla nazionale da parte di Rincon che chiude le sue avventure mondiali con una sola rete realizzata. Conclusa la carriera da calciatore comincia quella da allenatore con l’Iraty, per poi passare al Sao Bento, Sao Josè, Corinthias, Flamengo e Atletico Mineiro, lavorando sempre tra giovanili ed assistente del primo allenatore. La morte di Rincon lascia un vuoto enorme nel cuore del popolo colombiano che lega il suo nome soprattutto ad un’epoca d’oro per la selezione sud-americana che senza ombra di dubbio avrebbe potuto vincere titoli importanti.