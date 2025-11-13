Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Napoli

Ahi Zambo Anguissa, il bicipite traditore: Napoli in ginocchio

Piove sul bagnato per Conte, che perde un altro titolarissimo per almeno tre mesi. Centrocampo da inventare

Nov 13, 20252 Lettura
Napoli's Cameroonian midfielder Andre Frank Zambo Anguissa celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between SSC Napoli and Inter at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, on October 25, 2025.

Non è decisamente un periodo facile per i campioni d’Italia. In campionato il rendimento non è decisamente quello sperato, in Champions si zoppica e l’ambiente, squassato dalle ultime incandescenze di Antonio Conte, non è sereno. A complicare il tutto, la disarmante serie di infortuni che continua a falcidiare la rosa partenopea. La pausa nazionali, come spesso paventato da De Laurentiis, non porta mai buone nuove. L’ultima in ordine di tempo è di ieri. Proprio mentre Frank Zambo Anguissa scaldava i motori con il suo Camerun in vista della Coppa d’Africa, il suo bicipite femorale sinistro ha detto stop: lesione di alto grado, 2-3 mesi di stop. Traduzione: addio verdi colline d’Africa, niente sogni di gloria in Marocco, addio dicembre, benvenuto gennaio 2026.

L’infortunio è arrivato durante un allenamento in nazionale, come a dire: “Grazie per il viaggio, Frank, ma ora torna a casa”. In accordo con i medici della federazione, Anguissa è rapidamente volato verso Napoli per sottoporsi, suo malgrado, alle visite di routine. Gli esami al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno non lasciano spazio a illusioni: il camerunese, che in questa stagione aveva già segnato 4 gol in 11 partite (record personale in Serie A, e sì, è un centrocampista), si accomoderà in tribuna per diverse settimane, accompagnerà i tifosi per almeno 10-12 gare del Napoli, inclusi big match contro Juventus e Atalanta. Dovrebbe saltare, a meno di scontri diplomatici pensantissimi con la federazione, anche la Coppa d’Africa per potersi focalizzare sul completo recupero fisico e rientrare al meglio.

E il Napoli? Ride per non piangere (tranne Conte, per il quale dal suo buen retiro temporaneo è facile immaginare uno sfogo piuttosto violento, di quelli a cui ci ha ben abituato). Con De Bruyne out fino a febbraio, Lukaku ancora zoppicante, Hojlund e Lucca non all’altezza, ora pure Zambo va ko. Conte, che già pregava in tre lingue diverse, ora deve inventarsi un centrocampo con i superstiti: Lobotka (unico titolarissimo rimasto), Folorunsho (promettente ma inesperto) e un Traoré che sembra sempre sul punto di chiedere il transfer per il Barcellona. Ironia della sorte: Anguissa era l’uomo-Scudetto del 2024/25, il motorino inesauribile che ha portato il Napoli al quarto tricolore all’ultima giornata. Quest’anno, oltre alle consolidate doti di incontrista e uomo-ovunque, segnava pure con regolarità, quasi a voler dire: “Se non mi date un vice, mi arrangio da solo”. Risultato? Il bicipite ha risposto: troppo sforzo, occorre riposo (e magari cercare alternative valide).Nel frattempo, Fenerbahçe e Galatasaray già sfregano le mani per giugno 2026. Ma per ora, a Napoli, c’è solo una certezza: il 2025 finisce come era iniziato, con un azzurro in infermeria.

