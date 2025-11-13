Ahi Zambo Anguissa, il bicipite traditore: Napoli in ginocchio

Non è decisamente un periodo facile per i campioni d’Italia. In campionato il rendimento non è decisamente quello sperato, in Champions si zoppica e l’ambiente, squassato dalle ultime incandescenze di Antonio Conte, non è sereno. A complicare il tutto, la disarmante serie di infortuni che continua a falcidiare la rosa partenopea. La pausa nazionali, come spesso paventato da De Laurentiis, non porta mai buone nuove. L’ultima in ordine di tempo è di ieri. Proprio mentre Frank Zambo Anguissa scaldava i motori con il suo Camerun in vista della Coppa d’Africa, il suo bicipite femorale sinistro ha detto stop: lesione di alto grado, 2-3 mesi di stop. Traduzione: addio verdi colline d’Africa, niente sogni di gloria in Marocco, addio dicembre, benvenuto gennaio 2026.

L’infortunio è arrivato durante un allenamento in nazionale, come a dire: “Grazie per il viaggio, Frank, ma ora torna a casa”. In accordo con i medici della federazione, Anguissa è rapidamente volato verso Napoli per sottoporsi, suo malgrado, alle visite di routine. Gli esami al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno non lasciano spazio a illusioni: il camerunese, che in questa stagione aveva già segnato 4 gol in 11 partite (record personale in Serie A, e sì, è un centrocampista), si accomoderà in tribuna per diverse settimane, accompagnerà i tifosi per almeno 10-12 gare del Napoli, inclusi big match contro Juventus e Atalanta. Dovrebbe saltare, a meno di scontri diplomatici pensantissimi con la federazione, anche la Coppa d’Africa per potersi focalizzare sul completo recupero fisico e rientrare al meglio.

E il Napoli? Ride per non piangere (tranne Conte, per il quale dal suo buen retiro temporaneo è facile immaginare uno sfogo piuttosto violento, di quelli a cui ci ha ben abituato). Con De Bruyne out fino a febbraio, Lukaku ancora zoppicante, Hojlund e Lucca non all’altezza, ora pure Zambo va ko. Conte, che già pregava in tre lingue diverse, ora deve inventarsi un centrocampo con i superstiti: Lobotka (unico titolarissimo rimasto), Folorunsho (promettente ma inesperto) e un Traoré che sembra sempre sul punto di chiedere il transfer per il Barcellona. Ironia della sorte: Anguissa era l’uomo-Scudetto del 2024/25, il motorino inesauribile che ha portato il Napoli al quarto tricolore all’ultima giornata. Quest’anno, oltre alle consolidate doti di incontrista e uomo-ovunque, segnava pure con regolarità, quasi a voler dire: “Se non mi date un vice, mi arrangio da solo”. Risultato? Il bicipite ha risposto: troppo sforzo, occorre riposo (e magari cercare alternative valide).Nel frattempo, Fenerbahçe e Galatasaray già sfregano le mani per giugno 2026. Ma per ora, a Napoli, c’è solo una certezza: il 2025 finisce come era iniziato, con un azzurro in infermeria.