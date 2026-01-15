Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Ai Gunners il derby di coppa contro i Blues. Arteta vede la finale

Nella semifinale di andata della Carabao Cup-Coppa di Lega inglese l’Arsenal si regala una serata da protagonista a Stamford Bridge e vince 2-3 contro il Chelsea. I Gunners sono corsari in casa dei Blues ai quali non basta la doppietta di un super Garnacho.

Gen 15, 20261 Lettura
LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Gabriel of Arsenal celebrates scoring his team's third goal with teammates during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Sporting Clube de Portugal and Arsenal FC at Estadio Jose Alvalade on November 26, 2024 in Lisbon, Portugal. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Arsenal di Mikel Arteta si regala una serata da protagonista a Stamford Bridge, dove i Gunners piegano 3-2 il Chelsea di Liam Rosenior nel derby londinese che vale la semifinale d’andata della Carabao Cup Coppa di Lega inglese. Gli ospiti stappano la gara come spesso accade su calcio d’angolo: a colpire nel primo tempo è Ben White di testa. Gyokeres raddoppia poi a inizio ripresa, dove il gol decisivo è quello di Zubimendi: ai Blues non basta infatti la doppietta di Garnacho.

CHELSEA-ARSENAL 2-3

Stamford Bridge fa da sfondo al derby londinese tra Chelsea e Arsenal, in campo per la semifinale d’andata della Coppa di Lega inglese. Pronti, via e i Gunners si portano praticamente subito in vantaggio: è solo il 7’ minuto quando Ben White inzucca l’1-0 per gli ospiti, sul corner calciato da Rice. Estevao prova allora a rispondere per i Blues, ma Kepa si fa trovare attento alla mezz’ora, con Saliba che sfiora poi il raddoppio per l’Arsenal nel finale di primo tempo. A siglare il 2-0 a inizio ripresa, al minuto 49, è allora Gyokeres, con Garnacho che riesce però ad accorciare le distanze al 57’ minuto. Zubimendi sigilla quindi nuovamente il risultato al 71’ minuto, col la rete del 3-1. Garnacho non ci sta e ridimensiona ancora il gap sul 3-2, quasi nel finale di gara, all’83’ minuto, ma non riesce a spingersi oltre. La gara di ritorno si disputerà il 3 febbraio all’Emirates e da lì emergerà la squadra finalista, che affronterà poi la vincente del duello tra Manchester City e Newcastle: ieri il match d’andata tra Sky Blues e Magpies si è concluso 2-0 a favore di Guardiola a St James’ Park.

 

Nello Paolo Pignalosa

