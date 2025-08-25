Al Lille il big match: 1-0 sul Monaco. Ok PSG, Marsiglia e Lione

Si è conclusa oggi la seconda giornata di Ligue 1, con il big match di giornata tra Lille e Monaco, che ha visto la vittoria della squadra di casa grazie all’eterno Giroud, autore del goal partita nel primo dei 7 minuti di recupero concessi. Una partita che ha visto il Lille prevalere sul Monaco dopo una supremazia abbastanza importante, con la squadra di Genesio che ha avuto svariate occasioni per passare in vantaggio già prima del 91’. Da segnalare anche un rigore calciato alto al 99’, sempre da Giroud, che spreca l’occasione del 2-0 e della doppietta personale.

Nelle altre partite, da segnalare il successo del PSG sul modesto Angers per 1-0, con il goal decisivo che porta la firma di Fabian Ruiz al 50’. Parigini che potevano passare in vantaggio già nel primo tempo, ma Dembele, principale candidato al pallone d’Oro, spara in curva il rigore del possibile 1-0.

Nella giornata di sabato invece, il Marsiglia di De Zerbi spazza via tutte le polemiche della settimana, causate dall’ormai nota rissa Rabiot-Rowe, oltre che dalla sconfitta all’esordio in Ligue 1 e liquida la matricola Paris FC con un sonoro 5-2. Risultato pesante che, tuttavia, non racconta le difficoltà avute durante la partita dai padroni di casa. Se infatti i marsigliesi sono stati avanti 2-0, grazie al rigore di Greenwood e al goal di Aubameyang, gli ospiti hanno prima accorciato a metà del primo tempo e poi pareggiato all’inizio del secondo, grazie ai goal di Kebal e Simon. Accusata la botta, la squadra di De Zerbi ha ripreso il pallino del gioco in mano ed ha chiuso la pratica con i goal di Aubameyang, Hojbjerg e Vaz, sbagliando anche un altro rigore con Greenwood, cancellando la brutta sconfitta di Rennes e mettendosi alle spalle una settimana molto complicata.

A confermarsi a punteggio pieno invece, è il Lione di Paulo Fonseca che, in casa, ha schiantato il Metz per 3-0. Vittoria già avviata nel primo tempo grazie ai goal di Fofana prima e Tolisso poi, mentre a chiudere definitivamente la gara ci ha pensato Kabarec nel finale. Successi casalinghi per Strasburgo (1-0 sul Nantes), Tolosa (2-0 ai danni del Brest), Nizza e Lorient (3-1 e 4-0 rispettivamente su Auxerre e Rennes), mentre è corsaro il Lens grazie al successo in trasferta per 1-2 sul Le Havre.