Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Al via i recuperi: l’Inter sfida il Lecce, il Napoli ospita il Parma

Dopo un weekend bollente e con tante occasioni mancante, soprattutto in vetta, la Serie A scende in campo per il recupero delle gare rinviate a causa della Supercoppa italiana.

Gen 14, 20262 Lettura
MARCUS THURAM, LAUTARO MARTINEZ, Inter, Serie A, 2025-26, Inter vs Torino 5-0, 25-08-2025, Esultanza, Celebration, Jubel SERIE A 2025-26 INTER-TORINO 5-0

I recuperi della sedicesima giornata di Serie A partono mercoledì 14 gennaio con Napoli-Parma alle 18:30. I campioni d’Italia in carica, usciti vincitori anche dalla stessa Supercoppa, vengono dal pareggio elettrizzante di San Siro contro l’Inter, dove gli azzurri hanno messo in mostra non solo un grande carattere recuperando due volte lo svantaggio, ma lasciando sul campo una prestazione brillante nel gioco, malgrado le gravi assenze che da diverse settimane colpiscono la squadra. Nella gara contro il Parma, reduce dall’importante successo in rimonta sul campo del Lecce, l’obbligo di dare continuità a quanto prodotto e di non cadere nella trappola delle cosi dette ‘’ piccole’’, come più volte è capitato quest’anno.

Alle 20:45 Inter-Lecce. I nerazzurri masticano un po’amaro dopo il 2-2 contro il Napoli, sia per il doppio vantaggio non gestito, che sembra essere il vero tallone d’Achille di questa stagione, sia per non aver sfruttato l’opportunità di allungare sullo stesso Napoli e approfittare del passo falso del Milan a Firenze. Nella sfida casalinga contro il Lecce, reduce a sua volta dalla sconfitta in casa conto il Parma, giunta per di più in inferiorità numerica, l’obbligo di rimettersi in marcia e mantenere un primo posto che, per molti addetti ai lavori, la scorsa estate sembrava insperato.

Venendo al giovedì, alle 18:30 è in programma Verona-Bologna. I gialloblu vengono dalla sfortunata sconfitta per 0-1 contro la Lazio, arrivata a causa di un autogoal, incassando così la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, occupando ora l’ultimo posto in classifica in solitario. Per non gettare la spugna di fronte a una situazione disperata, il Verona è chiamato all’impresa contro il Bologna di Italiano, reduce dal pareggio beffa di Como, con la vittoria sfumata per via di una rete subita al 95’, dopo aver giocato gli ultimi 30 minuti in dieci uomini e bisognoso dei tre punti per porre fine a lungo periodo di digiuno dalle vittorie.

Alle 20:45 Como-Milan. I lariani sono reduci dall’1-1 fortunato e agguantato in extremis contro il Bologna, dopo una piccola striscia di tre vittorie consecutive e si preparano alla supersfida contro il Milan, in una di quelle serate in cui spesso gli uomini di Fabregas tendono ad esaltarsi. Di fronte arriva un Milan affetto dalla pareggite, come conferma l’1-1 di Firenze, ma dove i rossoneri hanno dimostrato per l’ennesima volta in stagione di avere quello spirito battagliero che gli permette di riacciuffare partite complicate o che sembrano compromesse, segnando spesso anche allo scadere. A Como l’obbligo di tornare alla vittoria per non perdere terreno dai cugini e respingere gli assalti di chi arriva da dietro.

0 Shares

Articoli correlati

La Juve cala la manita alla Cremonese, al Genoa lo scontro diretto

Gen 13, 2026

Conte, una polemica all’italiana: un atteggiamento da…vergogna

Gen 12, 2026

McTominay riprende l’Inter due volte, Inter-Napoli finisce 2-2

Gen 12, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.