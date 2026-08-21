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Alcaraz torna agli US Open:”Sono tornato”, arriva l’annuncio

Il campione spagnolo annuncia il rientro dopo il lungo stop per l’infortunio al polso. Sarà al via a Flushing Meadows, dove si presenterà da campione in carica dopo oltre quattro mesi lontano dal circuito.

Ago 21, 20261 Lettura
RIYADH, SAUDI ARABIA - OCT 18, 2025. Carlos Alcaraz competes in the Six Kings Slam at ANB Arena in Riyadh, Saudi Arabia. Image courtesy of Riyadh Season/Netflix

Carlos Alcaraz giocherà gli US Open 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dal fuoriclasse spagnolo, che sui social ha pubblicato un breve video accompagnato da un messaggio inequivocabile: «Sono tornato». Il 23enne di Murcia, fermo da aprile a causa dell’infortunio al polso accusato durante il torneo di Barcellona, prepara così il rientro nel quarto e ultimo Grande Slam della stagione, in programma a New York dal 30 agosto.

Alcaraz torna dopo il lungo stop

L’infortunio al polso ha costretto Alcaraz a vivere una delle pause più complicate della sua carriera. Lo spagnolo ha saltato Roland Garros e Wimbledon, oltre ai Masters 1000 di Madrid, Roma, Montreal e Cincinnati. L’assenza prolungata ha avuto conseguenze anche sul ranking ATP, dove il murciano è scivolato al terzo posto mondiale, alle spalle di Jannik Sinner e Alexander Zverev. Adesso l’obiettivo è ritrovare rapidamente ritmo e condizione dopo oltre quattro mesi senza incontri ufficiali.

Flushing Meadows primo vero esame

Gli US Open rappresenteranno immediatamente un test di altissimo livello. Alcaraz arriverà sul cemento di Flushing Meadows da campione in carica, ma con inevitabili interrogativi sulla tenuta fisica dopo il problema al polso. Lo spagnolo dovrà ritrovare automatismi e intensità direttamente in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. Il suo ritorno modifica inoltre gli equilibri nella corsa al titolo, con Sinner, Zverev e Alcaraz destinati a essere tra i grandi protagonisti dello Slam statunitense.

Niente Coppa Davis con la Spagna

Dopo New York, Alcaraz non prenderà parte alla sfida di Coppa Davis tra Spagna e Cile, prevista dal 18 al 20 settembre e valida per l’ultimo turno di qualificazione alle Final Eight di Bologna. Il capitano David Ferrer ha scelto Rafael Jodar, Martin Landaluce, Pedro Martinez, Daniel Merida e Jaume Munar. Per Alcaraz, dunque, tutte le attenzioni saranno inizialmente concentrate sul ritorno agli US Open e sulla risposta del polso dopo il lungo periodo di stop.

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