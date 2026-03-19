Alessandra Fanali è la protagonista del nuovo numero di Golf Magazine

Mercoledi 18 marzo è uscito il nuovo numero di Golf-Magazine. La cover story è dedicata ad Alessandra Fanali, tra i volti più interessanti della nuova generazione del golf azzurro, simbolo di determinazione, talento e consapevolezza. Un numero ricco di interviste esclusive, approfondimenti tecnici, viaggi e innovazioni che conferma Golf-Magazine come punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori, testimoniando al tempo stesso la costante crescita della rivista in termini di contenuti, autorevolezza e diffusione nel panorama golfistico italiano.

COVER STORY: ALESSANDRA FANALI Protagonista assoluta della copertina è Alessandra Fanali, che si racconta in una lunga intervista dal taglio intimo e autentico. La giovane golfista ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso sportivo e umano, soffermandosi sull’importanza della crescita mentale nel golf moderno. Ne emerge il ritratto di un’atleta moderna, che vive il golf come percorso di evoluzione personale prima ancora che come sfida agonistica.

LE RUBRICHE DI GOLF MAGAZINE Imperdibili le rubriche firmate dai grandi nomi di Golf-Magazine. Massimo Scarpa analizza l’impatto dell’arrivo di Patrick Reed in Europa e i possibili nuovi equilibri del golf internazionale. Diana Luna racconta il momento straordinario vissuto dallo sport femminile, sempre più protagonista sulla scena globale. Gianluca Pietrobono riflette sul concetto di grandezza mettendo a confronto due icone come Jack Nicklaus e Tiger Woods. Daniele Ottavi, infine, ripercorre la vera storia della Ryder Cup, tra retroscena, sfide leggendarie e pagine indimenticabili.

IL CAMPO: OLGIATA GOLF CLUB C’è un luogo in cui tradizione, eccellenza sportiva e visione del futuro si incontrano, trasformando il golf in un’esperienza che va oltre il gioco. Il campo protagonista di questo numero è l’Olgiata Golf Club, simbolo di identità e riferimento assoluto nel panorama golfistico italiano, capace di unire grandi competizioni, cultura del gioco e uno sguardo costante al futuro. Da non perdere le mappe delle buche più iconiche a firma Caddie Maps.

SALUTE & PERFORMANCE Il Dott. Angelo Appiotti affronta il tema della visione come fattore determinante nel rendimento sportivo, partendo dall’esperienza diretta con numerosi atleti professionisti. Tra questi, il percorso di Davide Buchi, professionista e membro PGAI, diventa un caso emblematico: dalle difficoltà iniziali legate alla qualità visiva fino al ritorno in campo dopo un intervento mirato, dimostrando come vedere meglio possa tradursi concretamente in giocare meglio.

TECNICA: LA NUOVA RUBRICA TARGATA B2G A partire da questo numero, Golf-Magazine amplia la propria offerta editoriale annunciando la collaborazione con B2G Golf, realtà dinamica e innovativa del panorama golfistico italiano fondata da Gigi Jannuzzelli e Andrea “Benny” Benassi. Un nuovo spazio editoriale pensato per offrire contenuti di alto livello e accompagnare i lettori in un percorso concreto di crescita sportiva e personale.

TRAVEL: MISSIONE RELAX Ci sono luoghi in cui il golf diventa molto più di una semplice esperienza sportiva, trasformandosi in un’occasione per rallentare, ritrovare il proprio ritmo e immergersi in contesti naturali di straordinaria bellezza. Protagonista di questo numero è Siusi allo Sciliar, nel cuore delle Dolomiti, una meta sempre più apprezzata da chi desidera vivere il golf come parte di un viaggio fatto di benessere, natura e autentico stile alpino.

Il numero di Marzo sarà disponibile nella versione cartacea in più di 80 golf club in tutta Italia. Inoltre, con l’abbonamento Plus+, avrai la possibilità di sfogliarlo direttamente sul sito in App per godere dell’esperienza Golf-Magazine ovunque voi siate!

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