Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Golf

Alessandra Fanali è la protagonista del nuovo numero di Golf Magazine

Mar 19, 20262 Lettura

Mercoledi 18 marzo è uscito il nuovo numero di Golf-Magazine. La cover story è dedicata ad Alessandra Fanali, tra i volti più interessanti della nuova generazione del golf azzurro, simbolo di determinazione, talento e consapevolezza. Un numero ricco di interviste esclusive, approfondimenti tecnici, viaggi e innovazioni che conferma Golf-Magazine come punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori, testimoniando al tempo stesso la costante crescita della rivista in termini di contenuti, autorevolezza e diffusione nel panorama golfistico italiano.

COVER STORY: ALESSANDRA FANALI Protagonista assoluta della copertina è Alessandra Fanali, che si racconta in una lunga intervista dal taglio intimo e autentico. La giovane golfista ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso sportivo e umano, soffermandosi sull’importanza della crescita mentale nel golf moderno. Ne emerge il ritratto di un’atleta moderna, che vive il golf come percorso di evoluzione personale prima ancora che come sfida agonistica.

LE RUBRICHE DI GOLF MAGAZINE Imperdibili le rubriche firmate dai grandi nomi di Golf-Magazine. Massimo Scarpa analizza l’impatto dell’arrivo di Patrick Reed in Europa e i possibili nuovi equilibri del golf internazionale. Diana Luna racconta il momento straordinario vissuto dallo sport femminile, sempre più protagonista sulla scena globale. Gianluca Pietrobono riflette sul concetto di grandezza mettendo a confronto due icone come Jack Nicklaus e Tiger Woods. Daniele Ottavi, infine, ripercorre la vera storia della Ryder Cup, tra retroscena, sfide leggendarie e pagine indimenticabili.

IL CAMPO: OLGIATA GOLF CLUB C’è un luogo in cui tradizione, eccellenza sportiva e visione del futuro si incontrano, trasformando il golf in un’esperienza che va oltre il gioco. Il campo protagonista di questo numero è l’Olgiata Golf Club, simbolo di identità e riferimento assoluto nel panorama golfistico italiano, capace di unire grandi competizioni, cultura del gioco e uno sguardo costante al futuro. Da non perdere le mappe delle buche più iconiche a firma Caddie Maps.

SALUTE & PERFORMANCE Il Dott. Angelo Appiotti affronta il tema della visione come fattore determinante nel rendimento sportivo, partendo dall’esperienza diretta con numerosi atleti professionisti. Tra questi, il percorso di Davide Buchi, professionista e membro PGAI, diventa un caso emblematico: dalle difficoltà iniziali legate alla qualità visiva fino al ritorno in campo dopo un intervento mirato, dimostrando come vedere meglio possa tradursi concretamente in giocare meglio.

TECNICA: LA NUOVA RUBRICA TARGATA B2G A partire da questo numero, Golf-Magazine amplia la propria offerta editoriale annunciando la collaborazione con B2G Golf, realtà dinamica e innovativa del panorama golfistico italiano fondata da Gigi Jannuzzelli e Andrea “Benny” Benassi. Un nuovo spazio editoriale pensato per offrire contenuti di alto livello e accompagnare i lettori in un percorso concreto di crescita sportiva e personale.

TRAVEL: MISSIONE RELAX Ci sono luoghi in cui il golf diventa molto più di una semplice esperienza sportiva, trasformandosi in un’occasione per rallentare, ritrovare il proprio ritmo e immergersi in contesti naturali di straordinaria bellezza. Protagonista di questo numero è Siusi allo Sciliar, nel cuore delle Dolomiti, una meta sempre più apprezzata da chi desidera vivere il golf come parte di un viaggio fatto di benessere, natura e autentico stile alpino.

Il numero di Marzo sarà disponibile nella versione cartacea in più di 80 golf club in tutta Italia. Inoltre, con l’abbonamento Plus+, avrai la possibilità di sfogliarlo direttamente sul sito in App per godere dell’esperienza Golf-Magazine ovunque voi siate!

SCARICA LA RIVISTA QUI >;

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Laporta vola al The Open dopo il secondo posto in Sudafrica

Mar 2, 2026

Francesco Laporta brilla al Magical Kenya Open! 4° posto da applausi

Feb 23, 2026

Francesco Molinari è il protagonista del nuovo numero di Golf Magazine

Dic 16, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.