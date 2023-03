Alla Fiorentina basta Barak, Sivasspor ko. Vince il West Ham

La prima parte della serata di Conference League ha visto andare in scena tre partite: AEK Larnaca-West Ham, Sheriff Tiraspol-Nizza e Anderlecht- Villareal. Nella prima sfida gli Hammers espugnano l’AEK Arena per 2a0, doppietta di Antonio, archiviando la pratica e mettendo un piede ai quarti di finale. La seconda partita ha visto i francesi vincere per 1a0 in Moldavia con gol di Amraoui, in vista del ritorno i rossoneri di Francia hanno un mezzo piede alla fase successiva. Finisce 1-1 il match tra Anderlecht e Villarreal. Gli spagnoli passano in vantaggio con Trigueros ma vengono raggiunti da Dreyer rendendo la sfida di ritorno incerta e tutta decidere.

Nella seconda parte della serata di Conference League scende in campo la Fiorentina. I ragazzi di Italiano dominano in lungo e in largo per tutta la partita ma trovano solo un gol, quello di Barak per lui sono 4 in Europa. Per accedere ai quarti bisognerà non perdere in casa del Sivaspor. Nelle altre partite da sottolineare la vittoria del Lech Poznan per 2-0, gol di Milic e Marchiwnski contro il Djurgaden.

Tanti gol a Basilea dove i padroni di casa vengono fermati sul 2-2 contro lo Slovan Bratislava. A segno Amodouni e Zeqiri per gli svizzeri, per gli slovacchi i gol portano la firma di Medvedev e Abubakari. Finisce 1-1 tra Gent e Istanbul Basaksehir. I turchi passano in vantaggio con Okaka ma si fanno rimontare dalla rete di Orban. Il discorso qualificazione è ancora tutto aperto.