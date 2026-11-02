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Inter

Allarme Inter: quando le rimonte non riescono più a nascondere i problemi

Nov 2, 20262 Lettura

Due giorni dopo l’ennesimo derby perso, nell’ambiente nerazzurro c’è parecchia preoccupazione. Sabato sera infatti, la sensazione è stata quella di una squadra che non solo ha perso una partita, ma che si sia letteralmente consegnata all’avversario in primis e, in secondo luogo, ad un atteggiamento che è da mesi deleterio.

Non è un caso infatti che la squadra di Chivu, ormai giunti alla decima giornata di campionato e alla quarta di Champions League, con la partita di domani con il Feyenoord che diventa cruciale per il destino europeo nerazzurro, abbia evidenziato evidenti lacune caratteriali: sono infatti 7 su 10 le partite in campionato con quella di sabato, dove Barella e compagni vanno sotto, e se nelle restanti sei la rimonta è riuscita con successo, sabato la squadra è parsa stanca in special modo a livello mentale.

Non solo: a preoccupare i tifosi c’è anche una questione tattica, con Chivu che quest’anno ha introdotto diverse cose nuove nello scacchiere nerazzurro. In primis, la pressione altissima di inizio stagione: era evidente di come l’Inter, da quest’anno, avesse iniziato a pressare con tutta la squadra altissimo, in alcuni casi arrivando a difendere anche a 50 metri dalla propria area. E per quanto l’idea potesse essere interessante e moderna, l’impressione è che la squadra nerazzurra sia costruita per tutt’altro atteggiamento tecnico-tattico in campo, con un centrocampo composto prettamente da palleggiatori e non da pressatori, e soprattutto con una difesa che fatta eccezione per Bisseck è molto compassata nel ritmo, perché abituata per caratteristiche a difendere di reparto e non uno contro uno, con errori di concetto ampiamente evitabili, e infatti anche l’allenatore nerazzurro è tornato sui suoi passi.

Ancora: il cambio modulo. Il 3-4-2-1 di sabato è stato ampiamente giustificato con le assenze causa influenza di Bonny e Pio Esposito, e se questo comunque si è potuto capire, lascia perplessi quella che è stata la scelta degli uomini, con le scelte di Diouf e Sucic dietro Thuram ampiamente sbagliate, per due semplici motivi: in primis la non abitudine dei due scelti a fare quel ruolo, e in secondo luogo il rammarico di avere a disposizione Zielinski e Mkhytarian, che in carriera hanno ampiamente giocato proprio in quella posizione.

Insomma, l’identità dell’Inter sembra chiara e palese per come è costruita la rosa, e forse sarebbe il caso che Chivu e la squadra la recuperassero quanto prima, perché se è vero che la squadra è forte, lo scudetto non è un diritto dovuto, specialmente con Lazio e Roma che corrono forte.

 

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