Allegri conta gli uomini, Chiesa da valutare in vista del Napoli

Stavano sfidandosi in allenamento. Poi loro, Alek Sandro e Chiesa, hanno avuto uno scontro di gioco. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo che ha rimediato una botta alla caviglia rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Stoicamente ha cercato di riprendere, ma dopo dieci minuti è suonata la campana del gong da parte di Massimiliano Allegri che non lo ha più visto nel prisco splendore in cui è abituato a vederlo. “Fede vieni vuori, Fede vieni fuori”, gli avrebbe detto per ben due volte con preoccupazione mista a rabbia per uno scontro che, con un po’ di acccortezza in più , si sarebbe a suo avviso potuto evitare.

Non esattamente una bella notizia in vista della sfida al Maradona contro il Napoli di domenica 3 marzo alle 20.45. Il tecnico livornese si trova infatti a fare i conti con un’infermeria già piuttosto affollata che parte dal trauma alla caviglia di Danilo, passa per il sovraccarico al soleo destro di De Sciglio, la lussazione alla spalla di Mc Kennie, la lesione del collaterale mediale di Perin e termina con la lussazione alla falange di Rabiot.

L’intervento un po’ duro di Alek Sandro sul compagno di squadra non è andato affatto a genio non solo ad Allegri ma anche a una parte di tifoseria che, sui social, non ha mancato di rimproverarlo anche aspramente. Nel dubbio, Allegri sembra propenso a fare scaldare i motori a Yildiz con Kean in recupero ma in condizioni ancora non ottimale.