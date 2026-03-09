Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Milan

Allegri sorride:”Scudetto? Inter favorita, ma noi ci siamo”

Le parole di Allegri al termine della gara vinta contro l'Inter

Mar 9, 20262 Lettura
Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium

Il tecnico rossonero commenta su DAZN la vittoria nel derby e guarda alla corsa scudetto: il Milan sale a quota 60 punti, tiene dietro Como e Juventus e ritrova fiducia dopo mesi complicati. «L’Inter resta avanti di sette punti», ammette Allegri, «ma ora si decide la stagione. Se mi ricordo com’è finita? Quella stagione abbiamo vinto il campionato», ha commentato l’allenatore rossonero ai microfoni di DAZN. Un riferimento che inevitabilmente riaccende le speranze dei tifosi, anche se il tecnico mantiene i piedi per terra. Adesso però l’Inter ha sette punti di vantaggio e sono tanti. Noi potevamo essere più lucidi negli ultimi trenta metri, ma dobbiamo essere contenti».

Il successo consente comunque ai rossoneri di consolidare la propria posizione: «Siamo arrivati a quota 60 punti, tenendo dietro Como e Juventus. Abbiamo lavorato sei mesi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni e adesso è il momento in cui si decide la stagione».

Allegri ha poi spiegato come la squadra avesse preparato alcune situazioni offensive che si sono rivelate decisive durante la partita.«Luis Henrique è un buon giocatore, ma quella situazione l’avevamo preparata. Già prima del gol c’era stato un cross di Rabiot e Estupiñán, passandogli davanti, poteva sorprenderlo». Il tecnico ha sottolineato anche il contributo di altri protagonisti dell’azione decisiva: «Molto bravo Fofana per l’assist. In generale tutta la squadra sta meglio e per noi era fondamentale portare a casa il risultato». Un successo che ha fatto piacere anche alla dirigenza presente allo stadio: «La presenza della proprietà ci ha fatto molto piacere, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Siamo felici della vittoria, però ci manca ancora un passo verso il nostro obiettivo».

Analizzando la gara, Allegri ha raccontato le scelte tattiche con cui il Milan ha affrontato il derby.«Nel primo tempo abbiamo corso molto, mentre nel secondo ci siamo un po’ abbassati concedendo qualche cross, ma senza subire grandi occasioni. Abbiamo difeso in modo organizzato e creato anche qualche situazione favorevole».

Allegri ha ricordato anche il periodo complicato vissuto dalla squadra negli ultimi mesi.«Abbiamo attraversato un paio di mesi con 13 o 14 giocatori disponibili. In quei momenti devi cambiare strategia: in alcune partite hai un piano, in altre devi adattarti. I ragazzi hanno fatto sforzi importanti e adesso stanno tutti bene. Possiamo mantenere intensità fin dai primi minuti. Stiamo bene fisicamente e questa vittoria ci dà morale per il finale di stagione».

Redazione

