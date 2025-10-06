Allegri:”Abbiamo preso un punto a Torino: non è semplice”

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan. FootballMagazine.it ha ripreso le sue parole in tempo reale.

Un giudizio sulla partita?

Abbiamo fatto una buona partita, contro una Juve che si difendeva bene e raddoppiava. Nel secondo tempo abbiamo avuto poi ancora occasioni. Il positivo è che abbiamo preso un punto a Torino: non è semplice. Dobbiamo però essere arrabbiati: quando l’avversario lo hai nelle mani, lo devi uccidere dal punto di vista sportivo. Posso solo ringraziare i ragazzi per quello fatto negli ultimi due mesi. C’è un ottimo spirito di squadra”.

Quali emozioni ha provato a tornare?

“Quando sono entrato allo stadio ero emozionato. Mi ha fatto piacere rivedere persone con cui ho lavorato otto anni. Anche i tifosi mi hanno accolto bene e sono contento”.

Si aspettava di più dai nuovi innesti che sono subentrati?

“I tre innesti sono entrati bene. Ci sta poi di sbagliare. Leao e Nkunku devono crescere a livello di condizione. Sono due giocatori importanti tecnicamente. Dobbiamo mantenere equilibrio perché fin qui non abbiamo fatto nulla”.

Come sta Leao?

“Leao si sta impegnando molto. Stasera ha avuto due occasioni importanti che non ha sfruttato. Migliorerà”.

Un giudizio sugli attaccanti che hanno giocato?

“In questo momento sia Leao, sia Nkunku sono indietro di condizione. Gimenez? Ha fatto una bella partita. L’ho tolto quando ho pensato che un colpo di genio di Leao poteva portarci alla vittoria. I cambi fanno parte della partita. Tutta la squadra ha dato buone risposte, cambi compresi. C’è una mentalità per la quale tutto il gruppo lavora, ossia arrivare in Champions”.

Oltre a Pulisic ci sono altri rigoristi?

“Pulisic è sempre stato il rigorista, non è un penalty sbagliato che cambia il risultato”.

Dove colloca Milan e Juventus in questo campionato?

“La Juventus è un’ottima squadra, infatti non ha ancora perso e ha un solo punto in meno di noi. Il Milan? Vedremo dove saremo a marzo. Dobbiamo arrivare fino in fondo nelle migliori condizioni”.