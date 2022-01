Allegri:”Contro la Roma è uno scontro diretto, serve pazienza”

Massimiliano Allegri va dritto per la sua strada, consapevole delle difficoltà che la sua Juve sta incontrando. “Quando hai giocatori che hanno meno esperienza nel vincere, nel giocare tante partite un pò lo paghi. Non è che nel calcio in una giornata o in uno-due mesi cambi tutto e fai miracoli. C’è un lavoro da fare, la squadra sta migliorando e deve ancora migliorare nella fase realizzativa, nella gestione della palla, nell’attacco alla porta. Ci vuole pazienza ma lo sapevo, non sono spaventato. Tutti vorremmo vincere ma ci sono momenti in cui devi saper costruire per trovarti di nuovo a lottare per lo scudetto”

ROSA- “Sono fiducioso che, nel giro di poche settimane, avremo tutta o quasi la squadra a disposizione: in settimana rientra Danilo, sono nel gruppo Chiellini, Kaio Jorge e Pellegrini, anche se ovviamente non hanno i 90 minuti nelle gambe. Arthur è in crescita e potrebbe essere un buon cambio: quanto a domani i terzini saranno Cuadrado e De Sciglio, mentre per il modulo di centrocampo valuterò in base a come stanno Chiesa, Dybala e Bernardeschi”.

ROMA-JUVE – “Sarà una partita importante, la Roma ha ottime individualità, viene da una sconfitta e ha un allenatore molto bravo a gestire queste situazioni, e poi sarà uno scontro diretto, come quello di giovedì. Avremmo voluto vincere, per accorciare sul Napoli, ma comunque non abbiamo perso ulteriori punti: abbiamo giocato bene, anche se ovviamente avremmo potuto fare meglio, specie nella qualità del passaggio, aspetto su cui dobbiamo ancora crescere”.