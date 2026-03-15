Allo Stoccarda lo scontro diretto con il Lipsia, ko Werder Brema e Friburgo

WERDER BREMA- MAINZ 0-2

La sfida sicurezza tra Werder Brema e Mainz premia la seconda che si impone per 2-0 e ritorna alla posta piena dopo quattro turni d’assenza. I punti in classifica, per gli ospiti, sono adesso tredicesimi con 27 punti. Il Werder Brema è quindicesimo a quota 25 e interrompe una serie positiva di due vittorie. Al 5’Nebel riceve la sfera da Mwene e porta in vantaggio gli ospiti con un colpo di testa. Al 7’ della ripresa Lee Jae- Sung riceve la sfera da Becker e raddoppia con un tiro di sinistro.

FRIBURGO – UNION BERLINO 0-1

Dopo due sconfitte, l’Union Berlino rialza la testa espugnando il campo del Friburgo e portandosi al nono posto con 31 punti. La compagine di Julian Schuster, invece, resta ottava a quota 34 dopo la seconda sconfitta negli ultimi tre turni ed è ora attesa dal ritorno degli ottavi di Conference League di giovedì 19 marzo alle 18.45 in casa contro i belgi del Genk sul cui campo ha perso all’andata per 0-1. A decidere le sorti della partita è stata una rete di Yeong al 47′ della ripresa di sinistro su assist di Nsoki.

STOCCARDA- RB LIPSIA 1-0

Quarta vittoria casalinga di fila per lo Stoccarda che piega per 1-0 l’RB Lipsia e sale al terzo posto con 50 punti in coabitazione con l’Hoffenheim. La squadra di Sebastian Hoeness si prepara adesso ad affrontare il non facile impegno di ritorno degli ottavi di finale di Conference League nella tana dei portoghesi del Porto da cui è stata battuta in casa per 3-1 all’andata. L’appuntamento è per giovedì 19 marzo alle 21. L’RB Lipsia resta quinto a quota 47 e interrompe una serie utile di cinque turni. Il gol decisivo è di Undav con un destro all’11’ della ripresa su imbeccata di Fuhrich.