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Champions League

Altra goleada del Bayern sull’Atalanta: all’Allianz finisce 4-1

I bavaresi non hanno pietà dell’Atalanta nemmeno nella gara di ritorno: dopo un primo tempo chiuso con un solo goal di vantaggio, allungano nella ripresa e chiudono con un poker.

Mar 19, 20262 Lettura
MUNICH, GERMANY - MARCH 18: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal with teammate Leon Goretzka during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Bayern München and Atalanta BC at Football Arena Munich on March 18, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

BAYERN MONACO- ATALANTA 4-1

Anche questa volta ha profuso il massimo impegno ma non è riuscita a evitare una sconfitta cocente. Una pur volenterosa e determinata Atalanta scivola per 1-4 nella tana del Bayern Monaco e subisce un’altra goleada dai bavaresi dopo l’1-6 della New Balance Arena. Anche la gara di ritorno ha evidenziato la chiara differenza di divario tra il sodalizio di Vincent Kompany, dominatore del campionato di Bundesliga, e la pattuglia di Raffaele Palladino. La doppia sconfitta di vaste proporzioni non va però a cancellare l’ottima performance dei bergamaschi in Champions League. Le vittorie per 2-1 contro il Chelsea campione del mondo in carica e la rimonta capolavoro contro il Borussia Dortmund, unitamente al fatto che era rimasta la sola italiana presente sinora nella competizione, portano a dire che i bergamaschi escono a testa alta.

Il primo sussulto è di marca orobica e giunge al 3′ con un tiro a lato di Bellanova su imbeccata di Bernasconi. I bavaresi, però, non vogliono concedere sconti e danno vita in seguito a un vero e proprio assedio alla porta di Sportiello, preferito nell’occasione a Carnesecchi. Al 9′ Diaz approfitta di un malinteso difensivo tra Hien e lo stesso Sportiello ma conclude a lato. Tre minuti dopo Guerreiro impegna Sportiello in una parata a terra. Al 15′ Pavlovic cerca nuovamente il Bingo ma la difesa nerazzurra devia e Sportiello sventa. Karl ci prova due volte a partire dal 16′ ma senza fortuna. Al 21′ arriva la prima svolta della gara, Kane colpisce la sfera al volo e Scalvini ferma con il braccio. Il direttore di gara francese Benoit Bastien consulta il Var e concede ai bavaresi il rigore che lo stesso Kane trasforma nella seconda esecuzione, avendo Bastien fatto ripetere la prima perché Sportiello non aveva i piedi sulla linea di porta. L’Atalanta prova a scuotersi ma il cross di Bernasconi al minuto 27 è senza pretese. Al 29′ il Bayern riprende però il suo monologo: prima Karl non inquadra lo specchio della porta con una conclusione a giro, poi Goretzka calcia alto da buona posizione. Al 38′ ancora Karl conclude fuori bersaglio. Al 44′ Pasalic, imbeccato da Scalvini, ha l’occasione per il pareggio ma Urbig vanifica i suoi sogni di gloria.

La ripresa si apre con un’occasione atalantina al 5′ con Scamacca che conclude però fiaccamente in acrobazia. Al 7′ il Bayern fallisce il raddoppio con un tiro a lato di Kim. All’8′ Bellanova impegna Urbig in un intervento in due tempi. Il Bayern prende però il largo al minuto 9 quando Kane si porta a spasso due avversari e infila Sportiello per il 2-0. Dopo due minuti Diaz allarga sulla destra per Karl che traccia tra Bayern e Atalanta un’ulteriore incollatura di distacco per il 3-0. I bergamaschi cercano di proporsi generosamente all’offensiva, prima con un tiro di Sulemana parato da Urbig al 15′, poi con un tentativo al volo di Bellanova fuori misura. Proprio nel momento in cui l’Atalanta sembra rialzare la testa, Diaz serve il poker al minuto 25 sfruttando nel modo migliore un filtrante di Kane. L’Atalanta cerca con insistenza il gol che le consenta di accorciare le distanze, Al 28′ Bellanova per poco non lo trova impegnando Urbig in corner. Al 35′ è Samardzic a dare lavoro con un tiro dal limite al portiere bavarese. Il gol della bandiera nerazzurro arriva al minuto 40 con Samardzic che approfitta di una spizzata di Pasalic su precedente corner e infila il portiere di casa Due ulteriori tentativi atalantini, il primo di Krstovic al minuto 42 murato, il secondo sopra la traversa di Kossonou, non consentono al punteggio di mutare assetto. Nè lo fa cambiare una conclusione alle stelle di Kim al 44′ su opposto versante. L’Atalanta esce comunque dalla Champions League a testa alta fermamente intenzionata a ritrovare l’Europa anche la prossima stagione.

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Cristiano Comelli

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