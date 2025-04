Altra tegola per Inzaghi: si ferma Taremi, salta la semifinale

Una delle poche note non liete della stagione fin qui molto positiva dell’Inter, è sicuramente Mehdi Taremi. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Porto, l’acquisto del centro vanti iraniano ha destato parecchio entusiasmo nell’ambiente nerazzurro, alimentato poi da un ottimo precampionato. Iniziate le gare ufficiali, tra difficoltà di adattamento al gioco di Simone Inzaghi, forse poco consono alle sue caratteristiche e alcuni infortuni, Taremi non ha mai messo in mostra le abilità per cui era conosciuto e che sicuramente avevano portato il club di Via della Liberazione ad ingaggiarlo, risultando un vero e proprio flop. Ad oggi infatti l’ex attaccante del Porto ha collezionato ben 34 presenze tra tutte le competizioni, la maggior parte da subentrato, facendo registrare soltanto 3 reti, di cui due su rigore e 6 assist.

Totalmente opposto è il rendimento di Taremi con la nazionale iraniana. Nell’ultima sosta per le nazionali appena trascorsa, l’attaccante nerazzurro ha siglato una doppietta contro l’Uzbekistan, per il 2-2 finale, che assicura all’Iran la qualificazione ai mondiali 2026 negli Stati Uniti. Appena rientrato dall’impegno con la propria nazionale, ecco che arriva un’altra brutta notizia per il giocatore e di conseguenza per il club. A causa di un problema fisico con cui, a detta anche di Simone Inzaghi, il calciatore conviveva da mesi, Taremi non era stato convocato per la gara casalinga di campionato contro l’Udinese e nella giornata di ieri (31 marzo) si è sottoposto ad esami clinici, che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Di seguito il comunicato del club:

‘’Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.’’

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Taremi salterà sicuramente il derby d’andata per la semifinale di Coppa Italia, le due gare di campionato contro Parma e Cagliari e il doppio confronto europeo contro il Bayern Monaco. L’obiettivo è di provare a riaverlo per la sfida di Serie A contro il Bologna al Dallara, alla 33^ giornata e per la gara di ritorno contro il Milan. Una brutta grana per Simone Inzaghi che perde uno dei suoi attaccanti in un momento denso di impegni e decisivo della stagione.