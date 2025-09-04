Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Napoli

Anguissa: dal gol dei 3 punti al rinnovo, parti vicinissime

Il centrocampista ha fornito una super prestazione in casa nella prima di campionato al ‘Maradona’ e De Laurentiis è pronto ad offrirgli il prolungamento di contratto

Set 4, 20251 Lettura
Grafica realizzata da Football-Magazine. Tutti i diritti riservati

Il gol del Napoli siglato da Anguissa contro il Cagliari all’ultimo secondo ha fatto impazzire di gioia i propri tifosi e ora si trovano in testa alla classifica insieme a Roma, Juventus e Cremonese. Nonostante il camerunense venga oscurato dalla nuova coppia tutta “Premier” con De Bruyne e McTominay, sta comunque svolgendo il suo proprio lavoro senza alcun tipo di lamentela in maniera costante come ha sempre fatto.

La proposta di rinnovo e le prestazioni del centrocampista

Acquistato dal Fulham il 31 agosto del 2021 senza troppe aspettative su di lui, è riuscito a conquistare il ‘Maradona’ in pochissimo tempo e ora la squadra campana sta cercando di tenersi stretto il calciatore, proponendogli un rinnovo di contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Per il centrocampista è pronto anche un aumento dello stipendio. In questa stagione il Napoli avrà una competizione in più, ovvero la Champions League, e con Lobotka, McTominay, De Bruyne, Anguissa e Gilmour il tecnico Antonio Conte può sbizzarrirsi come meglio crede. Nella scorsa annata ha realizzato un gol simile contro il Parma all’ultimo secondo, ma l’esecuzione è stata completamente diversa colpendo il pallone con la testa.

Napoli, difesa di ferro e il centrocampo aiuta

Per il momento anche la difesa regge con 0 gol subiti contro Sassuolo e Cagliari, e con l’abbondanza di giocatori di questo calibro possono veramente tentare di ottenere il bis scudetto. Attenzione, però, perché anche altre squadre si sono rinforzate in occasione del calciomercato estivo oramai concluso, come ad esempio la Roma, la Juventus, il Milan e l’Inter. Ora c’è la sosta delle nazionali prima di tornare in campo e continuare sulla stessa lunghezza d’onda grazie soprattutto ai centrocampisti come Anguissa che possono far male a chiunque.

0 Shares

Articoli correlati

Geolier dice no al Napoli: salta l’accordo per lo speaker dello stadio Maradona

Ago 29, 2025

Hojlund al Napoli, accordo raggiunto: prestito oneroso da 5 milioni

Ago 26, 2025

Allarme Lukaku: l’infortunio è grave! Conte resta senza bomber

Ago 18, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.