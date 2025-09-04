Anguissa: dal gol dei 3 punti al rinnovo, parti vicinissime

Il gol del Napoli siglato da Anguissa contro il Cagliari all’ultimo secondo ha fatto impazzire di gioia i propri tifosi e ora si trovano in testa alla classifica insieme a Roma, Juventus e Cremonese. Nonostante il camerunense venga oscurato dalla nuova coppia tutta “Premier” con De Bruyne e McTominay, sta comunque svolgendo il suo proprio lavoro senza alcun tipo di lamentela in maniera costante come ha sempre fatto.

La proposta di rinnovo e le prestazioni del centrocampista

Acquistato dal Fulham il 31 agosto del 2021 senza troppe aspettative su di lui, è riuscito a conquistare il ‘Maradona’ in pochissimo tempo e ora la squadra campana sta cercando di tenersi stretto il calciatore, proponendogli un rinnovo di contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Per il centrocampista è pronto anche un aumento dello stipendio. In questa stagione il Napoli avrà una competizione in più, ovvero la Champions League, e con Lobotka, McTominay, De Bruyne, Anguissa e Gilmour il tecnico Antonio Conte può sbizzarrirsi come meglio crede. Nella scorsa annata ha realizzato un gol simile contro il Parma all’ultimo secondo, ma l’esecuzione è stata completamente diversa colpendo il pallone con la testa.

Napoli, difesa di ferro e il centrocampo aiuta

Per il momento anche la difesa regge con 0 gol subiti contro Sassuolo e Cagliari, e con l’abbondanza di giocatori di questo calibro possono veramente tentare di ottenere il bis scudetto. Attenzione, però, perché anche altre squadre si sono rinforzate in occasione del calciomercato estivo oramai concluso, come ad esempio la Roma, la Juventus, il Milan e l’Inter. Ora c’è la sosta delle nazionali prima di tornare in campo e continuare sulla stessa lunghezza d’onda grazie soprattutto ai centrocampisti come Anguissa che possono far male a chiunque.