Ansia Juve: si teme il peggio per Cabal. Si attendono gli esito

La sosta delle Nazionali è per i club non più, o non soltanto, un periodo di riposo, almeno per gli allenatori e per i calciatori non convocati dai rispettivi CT, ma anche e soprattutto una grande fonte di preoccupazione per i propri tesserati in giro per il mondo, con il costante timore che possono subire infortuni. Venendo alla nostra Serie A, è questo il caso della Juventus, che nella giornata di ieri (12 novembre) ha appreso di un serio infortunio del suo esterno Juan Cabal, arrivato a Torino la scorsa estate, rimediato nell’allenamento di lunedì 11 novembre in ritiro con la Colombia.

Come riferisce Sport Mediaset, la Federazione Colombiana ha già tracciato un verdetto definitivo e non di buona speranza, dichiarando la rottura del crociato e, di conseguenza, tempi di recupero molto lunghi per non dire stagione finita.

Il difensore salterà ovviamente le due partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Uruguay e Ecuador e sta già effettuando il suo rientro in Italia per sottoporsi il prima possibile ad esami strumentali presso il J Medical per avere ulteriori accertamenti sulla diagnosi dell’infortunio e sui tempi di recupero. Certo è che, qualora venissero confermate le previsioni dello Staff della Colombia, per Thiago Motta si tratterebbe di un’altra pesante perdita dopo quella di Bremer.