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United States Grand Prix, Sunday AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 25: Race winner Andrea Kimi Antonelli of Italy and Mercedes AMG Petronas F1 Team celebrates on the podium during the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 25, 2026 in Austin, Texas. (Photo by James Sutton/LAT Images)
Formula 1

Antonelli domina ad Austin: Mondiale a un passo, Ferrari sul podio

Ott 26, 20261 Lettura

Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 e mette una seria ipoteca sul titolo mondiale. Sul circuito di Austin, il pilota bolognese della Mercedes domina la gara e conquista una vittoria fondamentale nella corsa al campionato. Con George Russell soltanto ottavo, il vantaggio dell’italiano sale a 123 punti, un margine che potrebbe consentirgli di festeggiare il Mondiale già nel prossimo appuntamento in Messico.

Antonelli imprendibile ad Austin, Russell perde terreno

Prestazione dominante per Kimi Antonelli, che conferma il suo straordinario momento di forma e consolida il primato nella classifica piloti di Formula 1. Il compagno di squadra George Russell non va oltre l’ottava posizione, permettendo al bolognese di allungare ulteriormente. Il prossimo GP del Messico potrebbe così trasformarsi nell’appuntamento decisivo per la conquista del titolo.

Ferrari protagonista: Leclerc secondo, Hamilton quarto

Ottima giornata anche per la Ferrari, che porta Charles Leclerc sul secondo gradino del podio, davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Lewis Hamilton chiude quarto, sfiorando il podio. Quinta posizione per Lando Norris, seguito da Isack Hadjar e Oscar Piastri. Russell termina ottavo, mentre Liam Lawson e Pierre Gasly completano la zona punti.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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