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Italian Grand Prix, Sunday during the Formula 1 Gran Premio d’Italia 2026, Italian Grand Prix, 13th round of the 2026 Formula One World Championship from September 4 to 6, 2026 on the Autodromo Nazionale Monza, in Monza, Italy - Photo {Jiri Krenek} / Active Pictures
Formula 1

Antonelli nella storia: vince il GP d’Italia 2026 partendo 19°

Set 6, 20262 Lettura

Andrea Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1 e dello sport italiano. Il pilota emiliano della Mercedes conquista il Gran Premio d’Italia 2026 al termine di una gara straordinaria: partito dalla 19ª posizione dopo una penalità, Antonelli completa una rimonta da sogno e trionfa davanti al pubblico di Monza. Sul podio anche il compagno di squadra George Russell e Max Verstappen, mentre la Ferrari vive un’altra domenica da dimenticare.

Antonelli firma una rimonta storica

La gara di Antonelli assume fin dai primi giri i contorni dell’impresa. Costretto a partire dal fondo dello schieramento, il leader del Mondiale risale rapidamente il gruppo, superando avversario dopo avversario e riportandosi nella lotta per le prime posizioni. Nemmeno un passaggio nella ghiaia spegne le sue ambizioni.

Dopo la ripartenza, Antonelli capisce di avere il passo necessario per giocarsi la vittoria. Il momento decisivo arriva nel confronto con Russell: l’italiano completa il sorpasso sul compagno di squadra e vola verso un successo destinato a restare negli annali.

La Mercedes festeggia così una doppietta a Monza, con Russell secondo a 3″857. Terzo un ottimo Max Verstappen, capace di reagire alle difficoltà accusate dalla Red Bull durante il venerdì e di conquistare un podio importante.

Il trionfo ha un enorme valore statistico. L’ultimo italiano capace di vincere il GP d’Italia a Monza era stato Ludovico Scarfiotti nel 1966, sessant’anni prima. Antonelli diventa inoltre il più giovane vincitore sul circuito brianzolo e il primo pilota a conquistare il Gran Premio d’Italia dopo essere scattato dalla 19ª casella.

Ferrari, domenica da dimenticare

Se Antonelli fa esplodere Monza, la Ferrari lascia il circuito di casa con grande amarezza. La gara di Charles Leclerc termina già al terzo giro, quando il monegasco finisce contro le barriere ed è costretto al ritiro. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per il pilota.

Non riesce a cambiare il bilancio della Scuderia nemmeno Lewis Hamilton, soltanto sesto al traguardo e mai realmente in lotta per il podio. Davanti al britannico chiudono le due McLaren, con Lando Norris quarto e Oscar Piastri quinto.

Pierre Gasly, partito dalla pole position, deve invece accontentarsi del settimo posto. Completano la zona punti Arvid Lindblad, Franco Colapinto e Yuki Tsunoda.

Antonelli allunga nel mondiale

«È incredibile, sono felicissimo. È un sogno che si realizza», ha raccontato Antonelli dopo la bandiera a scacchi. Il pilota Mercedes ha sottolineato come il passaggio nella ghiaia sembrasse aver compromesso la sua corsa, prima della rimonta culminata nel decisivo sorpasso su Russell.

Il successo di Monza rafforza ulteriormente la sua leadership nel Mondiale piloti di Formula 1 2026: Antonelli porta infatti a 66 punti il vantaggio su George Russell. Un risultato che rende ancora più speciale una giornata già storica per il motorsport italiano.

La Formula 1 tornerà subito in pista con il Gran Premio di Spagna a Madrid, dove Antonelli arriverà da leader del campionato e con una vittoria destinata a diventare una delle pagine simbolo della sua carriera.

Ordine di arrivo del GP d’Italia 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1h51’15″281

George Russell (Mercedes) – +3″857

Max Verstappen (Red Bull) – +14″718

Lando Norris (McLaren) – +19″056

Oscar Piastri (McLaren) – +19″253

Lewis Hamilton (Ferrari) – +24″655

Pierre Gasly (Alpine) – +27″351

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +45″136

Franco Colapinto (Alpine) – +47″353

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – +58″187

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