Arbitri, Var e caos totale: così il sistema sta uccidendo il nostro calcio

Le ultime giornate di Serie A hanno mostrato, ancora una volta, un sistema arbitrale che non solo sbaglia, ma sembra incapace di correggere se stesso. Decisioni incoerenti, interpretazioni opposte a distanza di pochi giorni, il Var utilizzato a intermittenza e un senso di impunità che avvolge tutto il movimento. Il problema non è l’errore umano. L’errore fa parte del gioco, lo è sempre stato.

Il problema è l’errore sistemico, quello che nasce da protocolli confusi, da una catena di comando opaca e da una gestione che appare sempre più distante dal campo e dalla realtà del calcio moderno. Oggi un fallo è rigore, domani lo stesso intervento non viene nemmeno rivisto. Un tocco di mano cambia destino a una partita, la settimana dopo viene archiviato come “non punibile”. Così non è più calcio: è roulette.

Il Var, nato per ridurre le ingiustizie, si è trasformato nel loro moltiplicatore. Non chiarisce, non uniforma, non rassicura. Al contrario, alimenta sospetti, polemiche e fratture. Perché se la tecnologia c’è ma viene applicata in modo discrezionale, il problema non è lo strumento, ma chi lo governa. E quando arbitri di campo e sala Var sembrano parlare linguaggi diversi, il risultato è un cortocircuito che delegittima entrambi.

In questo contesto, club, allenatori e tifosi sono ostaggi di un sistema che non offre spiegazioni convincenti né assunzioni di responsabilità. Le ammissioni di errore arrivano tardi, a microfoni spenti, senza conseguenze reali. Nessuna trasparenza sui criteri, nessuna comunicazione chiara, nessuna vera riforma strutturale. Solo silenzi istituzionali e comunicati che non convincono più nessuno.

Il rischio, oggi, non è solo perdere qualche spettatore. Il rischio è molto più profondo: è la perdita di fiducia. E quando la fiducia viene meno, il calcio smette di essere passione collettiva e diventa prodotto tossico. I giovani si allontanano, gli stadi si svuotano, il valore del campionato crolla, gli investitori guardano altrove. Non serve uno scandalo clamoroso per affondare un sistema: basta l’erosione lenta e continua della credibilità.

Se non si interviene subito, con regole chiare, arbitri messi nelle condizioni di lavorare meglio, Var realmente uniforme e una governance trasparente, il calcio italiano è destinato a implodere. Non per un singolo errore, ma per la somma di troppi errori mai risolti. E allora la domanda non è più “chi è stato danneggiato questa volta?”, ma quanto a lungo questo sistema potrà sopravvivere prima di trascinare con sé l’intero movimento. Perché il calcio vive di emozioni, sì, ma senza giustizia non può vivere affatto.