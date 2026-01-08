Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Arbitri, Var e caos totale: così il sistema sta uccidendo il nostro calcio

Gen 8, 20262 Lettura
Image by Alexander Fox | PlaNet Fox from Pixabay

Le ultime giornate di Serie A hanno mostrato, ancora una volta, un sistema arbitrale che non solo sbaglia, ma sembra incapace di correggere se stesso. Decisioni incoerenti, interpretazioni opposte a distanza di pochi giorni, il Var utilizzato a intermittenza e un senso di impunità che avvolge tutto il movimento. Il problema non è l’errore umano. L’errore fa parte del gioco, lo è sempre stato.

Il problema è l’errore sistemico, quello che nasce da protocolli confusi, da una catena di comando opaca e da una gestione che appare sempre più distante dal campo e dalla realtà del calcio moderno. Oggi un fallo è rigore, domani lo stesso intervento non viene nemmeno rivisto. Un tocco di mano cambia destino a una partita, la settimana dopo viene archiviato come “non punibile”. Così non è più calcio: è roulette.

Il Var, nato per ridurre le ingiustizie, si è trasformato nel loro moltiplicatore. Non chiarisce, non uniforma, non rassicura. Al contrario, alimenta sospetti, polemiche e fratture. Perché se la tecnologia c’è ma viene applicata in modo discrezionale, il problema non è lo strumento, ma chi lo governa. E quando arbitri di campo e sala Var sembrano parlare linguaggi diversi, il risultato è un cortocircuito che delegittima entrambi.

In questo contesto, club, allenatori e tifosi sono ostaggi di un sistema che non offre spiegazioni convincenti né assunzioni di responsabilità. Le ammissioni di errore arrivano tardi, a microfoni spenti, senza conseguenze reali. Nessuna trasparenza sui criteri, nessuna comunicazione chiara, nessuna vera riforma strutturale. Solo silenzi istituzionali e comunicati che non convincono più nessuno.

Il rischio, oggi, non è solo perdere qualche spettatore. Il rischio è molto più profondo: è la perdita di fiducia. E quando la fiducia viene meno, il calcio smette di essere passione collettiva e diventa prodotto tossico. I giovani si allontanano, gli stadi si svuotano, il valore del campionato crolla, gli investitori guardano altrove. Non serve uno scandalo clamoroso per affondare un sistema: basta l’erosione lenta e continua della credibilità.

Se non si interviene subito, con regole chiare, arbitri messi nelle condizioni di lavorare meglio, Var realmente uniforme e una governance trasparente, il calcio italiano è destinato a implodere. Non per un singolo errore, ma per la somma di troppi errori mai risolti. E allora la domanda non è più “chi è stato danneggiato questa volta?”, ma quanto a lungo questo sistema potrà sopravvivere prima di trascinare con sé l’intero movimento. Perché il calcio vive di emozioni, sì, ma senza giustizia non può vivere affatto.

0 Shares
Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Fondatore e Direttore Responsabile dal 2010. Una passione che si è trasformata in lavoro.

Articoli correlati

L’Inter vince e vola a +4, Lazio e Fiorentina finisce nel caos. Udinese corsara

Gen 8, 2026

Il Napoli rimonta il Verona da 0-2 a 2-2! Krstovic trascina la Dea

Gen 7, 2026

Le probabili formazioni della 19ª giornata di Serie A 2025/26

Gen 7, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.