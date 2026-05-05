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Champions League

Arsenal-Atl Madrid, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Dopo l’1-1 dell’andata, tutto si decide a Londra: Arteta sogna, Simeone vuole sfatare il tabù.

Mag 5, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - APRIL 29: William Saliba of Arsenal runs with the ball while under pressure from Antoine Griezmann of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg match between Atletico de Madrid and Arsenal FC at Metropolitano Stadium on April 29, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo l’1-1 dell’andata al Riyadh Air Metropolitano, firmato dai rigori di Gyökeres e Julián Álvarez, la semifinale di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid si decide a Londra. I Gunners inseguono una finale che manca dal 2006, mentre i Colchoneros di Diego Simeone puntano a spezzare la maledizione europea.

L’Arsenal arriva alla sfida forte di una stagione europea impeccabile contro le squadre spagnole, già battute con un netto 4-0 nella fase a gironi. Mikel Arteta può contare su una difesa granitica: appena 0,65 gol subiti di media in Champions, miglior dato tra gli allenatori con almeno venti panchine, superando anche Frank Rijkaard. Tra i pali brilla David Raya, decisivo con numeri da top europeo: quasi 10 gol evitati e ben 14 clean sheet dall’inizio della scorsa stagione. Numeri che spiegano la solidità di una squadra organizzata e matura.

Dall’altra parte, l’Atletico Madrid si affida alla qualità e al carattere dei suoi uomini chiave. Julián Álvarez è il riferimento offensivo, con una media impressionante tra gol e assist, mentre Antoine Griezmann porta esperienza e leadership, pronto a tagliare il traguardo delle 128 presenze europee. I precedenti e le statistiche sorridono ai londinesi: per otto volte su dieci, l’Arsenal ha superato il turno dopo essere rimasto imbattuto all’andata fuori casa. Ma attenzione al fattore Simeone: il tecnico argentino cerca la sua terza finale europea alla guida dei Colchoneros e vuole interrompere una serie negativa che lo ha visto sempre sconfitto all’ultimo atto.

Le probabili formazioni di Arsenal-Atl Madrid

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Eze, Rice, Zubimendi; Saka, Gyökeres, Martinelli. Allenatore: Arteta.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Álvarez. Allenatore: D. Simeone.

Dove vedere Arsenal-Atl Madrid in diretta tv 

La semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid di oggi, mercoledì 5 maggio, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

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