Arsenal, Castello Lukeba accende il mercato dei Gunners

L’Arsenal di Arteta in questo momento vuole riflettere dopo il match perso contro il Manchester City di Guardiola per 2-0 e la squadra, nonostante la posizione in campionato, mostra qualche lacuna nel reparto arretrato.

Arsenal, la prestazione contro il City preoccupa Arteta

L’acquisto della punta ex Sporting Lisbona Viktor Gyökeres non basta per vincere i match. Si dice che la miglior difesa sia l’attacco, ma a volte la rosa a disposizione dell’ex centrocampista sembra avere qualche difficoltà di troppo, e la società è pronta dunque ad intervenire sul mercato, giocando in anticipo rispetto ad altri club. La preoccupazione del club londinese è quello di ritrovarsi nei mesi estivi senza un quadro completo delle operazioni da effettuare, sia in entrata e sia in uscita.

Oltre a questo fattore, c’è da considerare anche il Mondiale 2026 alle porte da disputare tra Stati Uniti, Messico e Canada con i giocatori protagonisti che saranno impegnati per partecipare all’evento tanto atteso, con poco spazio dedicato alle trattative.

Proprio nelle ultime ore, i ‘Gunners’ starebbero pensando ad un difensore giovane e soprattutto fisico, che sappia mantenere i duelli “pesanti”, sfidando attaccanti del calibro di Erling Haaland.

Lukeba accende il mercato dei ‘Gunners’

Il nome più accreditato nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, è Castello Lukeba. Difensore francese, classe 2003 e di proprietà del Lipsia, il calciatore ha ottenuto in questa stagione un totale di 25 presenze, un gol e un assist tra ‘Bundesliga’ e ‘Coppa DFB’. Piede sinistro, gioca nel reparto centrale di difesa e ha un contratto che lo lega al club tedesco fino al 30 giugno 2029, acquistato l’11 agosto 2023 dall’Olympique Lione per 30 milioni. La valutazione ora richiesta dalla società biancorossa è di 60 milioni di euro, il doppio rispetto alla cifra spesa 3 anni fa.

L’attuale prima classificata in ‘Premier League’ per ora ha avviato solo dei colloqui preliminari con il Lipsia, ma con Gabriel e Saliba in difesa potrebbero formare un trio davvero niente male. La trattativa non è entrata ancora nel vivo, ma comunque l’Arsenal ha già in mente la strategia da utilizzare nella prossima sessione estiva. Seguiranno ulteriori sviluppi sulla vicenda.