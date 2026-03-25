Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

Arsenal, Castello Lukeba accende il mercato dei Gunners

La sconfitta in finale contro il Manchester City ha fatto riflettere e non poco in casa Arsenal, che vorrebbe operare sul mercato in anticipo

Mar 25, 20261 Lettura
MILAN, ITALY - NOVEMBER 06: Mikel Arteta, Manager of Arsenal, and Ben White of Arsenal react at full-time following the team's defeat in the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between FC Internazionale Milano and Arsenal FC at Stadio San Siro on November 06, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Arsenal di Arteta in questo momento vuole riflettere dopo il match perso contro il Manchester City di Guardiola per 2-0 e la squadra, nonostante la posizione in campionato, mostra qualche lacuna nel reparto arretrato.

Arsenal, la prestazione contro il City preoccupa Arteta

L’acquisto della punta ex Sporting Lisbona Viktor Gyökeres non basta per vincere i match. Si dice che la miglior difesa sia l’attacco, ma a volte la rosa a disposizione dell’ex centrocampista sembra avere qualche difficoltà di troppo, e la società è pronta dunque ad intervenire sul mercato, giocando in anticipo rispetto ad altri club. La preoccupazione del club londinese è quello di ritrovarsi nei mesi estivi senza un quadro completo delle operazioni da effettuare, sia in entrata e sia in uscita.

Oltre a questo fattore, c’è da considerare anche il Mondiale 2026 alle porte da disputare tra Stati Uniti, Messico e Canada con i giocatori protagonisti che saranno impegnati per partecipare all’evento tanto atteso, con poco spazio dedicato alle trattative.

Proprio nelle ultime ore, i ‘Gunners’ starebbero pensando ad un difensore giovane e soprattutto fisico, che sappia mantenere i duelli “pesanti”, sfidando attaccanti del calibro di Erling Haaland.

Lukeba accende il mercato dei ‘Gunners’

Il nome più accreditato nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, è Castello Lukeba. Difensore francese, classe 2003 e di proprietà del Lipsia, il calciatore ha ottenuto in questa stagione un totale di 25 presenze, un gol e un assist tra ‘Bundesliga’ e ‘Coppa DFB’. Piede sinistro, gioca nel reparto centrale di difesa e ha un contratto che lo lega al club tedesco fino al 30 giugno 2029, acquistato l’11 agosto 2023 dall’Olympique Lione per 30 milioni. La valutazione ora richiesta dalla società biancorossa è di 60 milioni di euro, il doppio rispetto alla cifra spesa 3 anni fa.

L’attuale prima classificata in ‘Premier League’ per ora ha avviato solo dei colloqui preliminari con il Lipsia, ma con Gabriel e Saliba in difesa potrebbero formare un trio davvero niente male. La trattativa non è entrata ancora nel vivo, ma comunque l’Arsenal ha già in mente la strategia da utilizzare nella prossima sessione estiva. Seguiranno ulteriori sviluppi sulla vicenda.

0 Shares

Articoli correlati

Salah dice addio al Liverpool: separazione a fine stagione

Mar 25, 2026

Ufficiale: Antoine Griezmann sarà un nuovo giocatore dell’Orlando City

Mar 24, 2026

Carabao Cup: Man City campione! O’Reilly stende l’Arsenal

Mar 22, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.