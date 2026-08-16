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Premier League

Arsenal, tris al City e primo trofeo: Arteta conquista il Community Shield

I Gunners travolgono il City a Cardiff e conquistano il trofeo per la 18ª volta. Calafiori apre dopo un minuto, poi Havertz e Odegaard completano la festa della squadra di Arteta. Debutto amaro per Maresca.

Ago 16, 20261 Lettura
BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: Mikel Arteta, Manager of Arsenal, looks on during the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Arsenal apre la nuova stagione nel migliore dei modi. Al Principality Stadium di Cardiff, la formazione di Mikel Arteta batte 3-0 il Manchester City e conquista il Community Shield per la diciottesima volta nella propria storia. Una partita indirizzata immediatamente dai Gunners e controllata senza particolari difficoltà fino al triplice fischio. Protagonisti Calafiori, Havertz e Odegaard, autori delle reti che condannano il City nel primo appuntamento ufficiale dell’era Enzo Maresca.

Arsenal subito avanti con Calafiori

Basta appena un minuto all’Arsenal per sbloccare la finale. Calafiori partecipa alla costruzione dell’azione e viene poi premiato dal servizio di Lewis-Skelly: il difensore italiano si presenta davanti a Donnarumma e firma con freddezza l’1-0. Il Manchester City prova a riorganizzarsi, ma sono ancora i Gunners a creare le occasioni più pericolose. Al 27′ arriva il raddoppio: la manovra passa da Odegaard, Tzolis rifinisce e Havertz svetta di testa battendo il portiere azzurro per il 2-0.

Odegaard chiude i conti

La ripresa si apre con lo stesso copione. Al 47′ Tzolis serve Odegaard, bravo a inserirsi con i tempi giusti e a superare nuovamente Donnarumma. Il 3-0 mette definitivamente in discesa la sfida. L’Arsenal gestisce il largo vantaggio con personalità, senza concedere al Manchester City concrete possibilità di riaprire la gara. Per Arteta arriva così il primo trofeo della stagione e un segnale importante in vista dei prossimi impegni. Per Maresca, chiamato a raccogliere l’eredità di Guardiola, l’avventura sulla panchina dei Citizens comincia invece con una pesante sconfitta.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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