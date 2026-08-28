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BERGAMO, ITALY - DECEMBER 09: Gianluca Scamacca of Atalanta celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Atalanta BC and Chelsea FC at Stadio di Bergamo on December 09, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)
Conference League

Atalanta in Conference League: Scamacca stende l’Hapoel, Dea qualificata

Ago 28, 20261 Lettura

L’Atalanta conquista la qualificazione alla fase campionato di Conference League superando 1-0 l’Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff disputato sul campo neutro di Miskolc, in Ungheria. A decidere una gara più complicata del previsto è Gianluca Scamacca, decisivo pochi minuti dopo il suo ingresso. Nel finale serve anche un grande intervento di Marco Carnesecchi per blindare risultato e passaggio del turno.

Primo tempo bloccato, Samardzic sfiora il vantaggio

L’Hapoel parte con aggressività e prova a togliere spazi alla costruzione nerazzurra. Barda conferma il 4-2-3-1, mentre Sarri punta inizialmente su Krstovic al centro dell’attacco, lasciando Scamacca in panchina, e rilancia Samardzic a centrocampo. La Dea fatica a trovare fluidità, ma col passare dei minuti riesce ad aumentare la pressione. Ederson prova a inserirsi con pericolosità, mentre l’occasione migliore arriva su calcio piazzato: Samardzic sfiora l’incrocio dei pali con una punizione precisa che per poco non sblocca la sfida.

Scamacca entra e decide la qualificazione

Nella ripresa l’Atalanta cambia passo. Ederson manda di poco a lato, poi Sarri sceglie la mossa decisiva inserendo Scamacca al posto di Krstovic. L’attaccante impiega appena due palloni per lasciare il segno: al 27’ raccoglie il tiro-cross di Bernasconi e firma il gol dell’1-0. L’Hapoel reagisce immediatamente e Buskila va vicino al pareggio, ma Carnesecchi salva la Dea con una parata fondamentale, aiutato anche dal palo. Nel finale gli israeliani aumentano la pressione senza riuscire a trovare il gol. L’Atalanta resiste e festeggia così un altro traguardo europeo.

Atalanta ancora protagonista in Europa

La vittoria permette ai bergamaschi di centrare la quinta partecipazione consecutiva a una competizione europea e la settima nelle ultime otto stagioni. La Dea entra così nella fase campionato della Conference League, in attesa del sorteggio che definirà il suo percorso. Ora l’attenzione torna sul campionato: lunedì sera a Bergamo arriverà il Bologna di Domenico Tedesco. Con la qualificazione nerazzurra saranno sette le squadre italiane impegnate nelle tre competizioni UEFA.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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