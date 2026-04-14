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Champions League

Atl Madrid-Barcellona, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Simeone forte del successo al Camp Nou, Flick cerca l’impresa al Metropolitano senza Cubarsì.

Apr 14, 20261 Lettura
BARCELONA, SPAIN - APRIL 08: Dani Olmo of FC Barcelona is challenged by Robin Le Normand of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between FC Barcelona and Club Atlético de Madrid at Camp Nou on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Atletico Madrid riparte dal pesante 2-0 ottenuto al Camp Nou contro il Barcellona, indirizzato dall’espulsione di Cubarsì. I gol di Julián Álvarez su punizione e Sorloth nella ripresa hanno dato ai Colchoneros un vantaggio importante. Al Civitas Metropolitano servirà una vera impresa al Barça di Hansi Flick, privo proprio dello squalificato Cubarsì. L’Atletico di Diego Pablo Simeone punta sulla spinta del proprio pubblico per difendere il risultato e volare in semifinale, dove attende una tra Arsenal e Sporting CP.

Atletico Madrid-Barcellona, orario e probabili formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Alvarez, Griezmann. All. Simeone

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Araujo, Gerard Martin, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick

Atletico Madrid-Barcellona, dove vederla in tv

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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