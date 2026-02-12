Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

Atl Madrid-Barcellona, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Questa sera va in atto la seconda partita valida per le semifinali della Coppa di Spagna, occhi puntati su Lookman e Yamal

Feb 12, 20261 Lettura
BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 01: Robert Lewandowski of FC Barcelona controls the ball whilst under pressure from Willian Pacho of Paris Saint-Germain during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain at Estadi Olimpic Lluis Companys on October 01, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nemmeno il tempo di riprendersi dalla sconfitta subita in campionato contro il Betis Siviglia, l’Atlético Madrid del ‘Cholo’ Simeone dovrà rimediare con l’attesissimo match di questa sera contro il Barcellona. I ‘blaugrana’ arrivano da un netto successo in campionato contro il Mallorca: 3-0 con i timbri di Bernal e i soliti Lewandowski e Yamal, che permettono di restare al comando della classifica con un punto di distacco dal Real Madrid e “saluta” proprio i ‘Colchoneros’ prendendo il largo (+13 dal 3° posto), escludendoli al momento dalla corsa al tricolore (salvo clamorosi colpi di scena). I protagonisti del match saranno senza dubbio il n.10 spagnolo e l’ex esterno dell’Atalanta, già a segno in questa competizione dopo aver firmato un contratto fino al 2030 e lasciato definitivamente la ‘Dea’ nella sessione invernale appena conclusa.

Le due formazioni si ritrovano sul terreno di gioco a poco più di due mesi di distanza dall’ultima volta, dopo il 3-1 in campionato al ‘Camp Nou’ orchestrato dagli uomini di Hansi Flick, che hanno reagito e ribaltato l’1-0 iniziale firmato da Baena al 19’. La vincitrice di questo incontro affronterà una tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, le quali hanno già aperto le danze nella giornata di ieri con il successo di misura dei biancoblu, grazie alla rete decisiva del centrocampista spagnolo Beñat Turrientes.

Le probabili formazioni di Atl Madrid-Barcellona

ATLÉTICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente; Koke, Mendoza; Lookman, Baena, G. Simeone; Sorloth. All: Diego Simeone

BARCELLONA (4-3-3): Joan García; Balde, Eric García, Cubarsí, Koundé; Olmo, Bernal, Fermín; Rashford, Lewandowski, Yamal. All: Hansi Flick

Dove vedere Atl Madrid-Barcellona in diretta TV

Sarà sicuramente un “big match” da non perdere, con le tante novità e caratteristiche dei nuovi giocatori che non staranno sicuramente a guardare. Il Barça campione in carica avrà il compito di difendere il titolo, e il fattore casa al ritorno è molto rassicurante, ma 180’ di gioco saranno difficili da mantenere sempre ad alta intensità, evitando di sottovalutare l’avversario. La sfida sarà possibile vederla in esclusiva su DAZN tramite app disponibile sul televisore, mentre per lo streaming basta semplicemente digitare il sito ‘www.dazn.com’, oppure scaricare l’app su dispositivi mobili.

0 Shares

Articoli correlati

Tottenham, De Zerbi in pole per il dopo Frank, ma i tifosi rivogliono un ex

Feb 12, 2026

De Zerbi-Marsiglia adesso è finita! Possibile ritorno in Italia?

Feb 11, 2026

Calcio estero LIVE: Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1 in diretta

Feb 8, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.