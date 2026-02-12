Atl Madrid-Barcellona, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Nemmeno il tempo di riprendersi dalla sconfitta subita in campionato contro il Betis Siviglia, l’Atlético Madrid del ‘Cholo’ Simeone dovrà rimediare con l’attesissimo match di questa sera contro il Barcellona. I ‘blaugrana’ arrivano da un netto successo in campionato contro il Mallorca: 3-0 con i timbri di Bernal e i soliti Lewandowski e Yamal, che permettono di restare al comando della classifica con un punto di distacco dal Real Madrid e “saluta” proprio i ‘Colchoneros’ prendendo il largo (+13 dal 3° posto), escludendoli al momento dalla corsa al tricolore (salvo clamorosi colpi di scena). I protagonisti del match saranno senza dubbio il n.10 spagnolo e l’ex esterno dell’Atalanta, già a segno in questa competizione dopo aver firmato un contratto fino al 2030 e lasciato definitivamente la ‘Dea’ nella sessione invernale appena conclusa.

Le due formazioni si ritrovano sul terreno di gioco a poco più di due mesi di distanza dall’ultima volta, dopo il 3-1 in campionato al ‘Camp Nou’ orchestrato dagli uomini di Hansi Flick, che hanno reagito e ribaltato l’1-0 iniziale firmato da Baena al 19’. La vincitrice di questo incontro affronterà una tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, le quali hanno già aperto le danze nella giornata di ieri con il successo di misura dei biancoblu, grazie alla rete decisiva del centrocampista spagnolo Beñat Turrientes.

Le probabili formazioni di Atl Madrid-Barcellona

ATLÉTICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente; Koke, Mendoza; Lookman, Baena, G. Simeone; Sorloth. All: Diego Simeone

BARCELLONA (4-3-3): Joan García; Balde, Eric García, Cubarsí, Koundé; Olmo, Bernal, Fermín; Rashford, Lewandowski, Yamal. All: Hansi Flick

Dove vedere Atl Madrid-Barcellona in diretta TV

Sarà sicuramente un “big match” da non perdere, con le tante novità e caratteristiche dei nuovi giocatori che non staranno sicuramente a guardare. Il Barça campione in carica avrà il compito di difendere il titolo, e il fattore casa al ritorno è molto rassicurante, ma 180’ di gioco saranno difficili da mantenere sempre ad alta intensità, evitando di sottovalutare l’avversario. La sfida sarà possibile vederla in esclusiva su DAZN tramite app disponibile sul televisore, mentre per lo streaming basta semplicemente digitare il sito ‘www.dazn.com’, oppure scaricare l’app su dispositivi mobili.