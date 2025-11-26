Atl Madrid-Inter, le probabili formazioni, orario e dove vedere

L’Inter torna protagonista in Champions League e lo fa con una sfida ad alta intensità. Questa sera la squadra di Christian Chivu affronta l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, nella quinta giornata della fase a gironi. Dopo il passo falso nel derby contro il Milan, i nerazzurri puntano a un successo che non solo garantirebbe il primato nel gruppo, ma avrebbe anche un peso significativo sul piano del morale e della fiducia.

Con 12 punti conquistati in quattro partite, l’Inter è già certa della qualificazione agli ottavi, ma vuole consolidare il primo posto e confermare l’ottimo percorso europeo. Di fronte ci sarà un’Atletico Madrid che ha raccolto 6 punti finora e ha bisogno di fare risultato per restare in corsa.

Le probabili formazioni di Atl Madrid-Inter

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Dove vedere Atl Madrid-Inter in tv e streaming

Il match tra Atletico Madrid e Inter sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Sarà inoltre disponibile su Mediaset Infinity, per la visione in diretta su pc, tablet, smartphone e smart tv.