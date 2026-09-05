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BILBAO, SPAIN - MARCH 13: Yuri Berchiche of Athletic Club celebrates scoring his team's second goal with teammate Nico Williams during the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between Athletic Club and AS Roma at Estadio de San Mames on March 13, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Juanma - UEFA/UEFA via Getty Images)
Liga

Atletico ko 3-0! Aubameyang firma l’impresa del Deportivo

Set 5, 20261 Lettura

Pioggia di goal e sorprese negli anticipi del sabato della 4° giornata di Liga. Non c’è storia nel derby degli Atletici, vinto nettamente dalla squadra basca. Sfiora la vittoria esterna il neopromosso Racing Santander, rimontato dal Rayo grazie a una doppietta dell’ottimo Sergio Camello, mentre l’altra rookie Deportivo la Coruña espugna lo stadio di Vila-Real grazie al mai domo Pierre Aubameyang, leggenda del calcio gabonese autore di un goal e due assist decisivi a 38 anni.

Athletic Club 3-0 Atlético Madrid

Al San Mamés gli zurigorriak di Bilbao hanno dominato nettamente i colchoneros di Madrid. Inocntro che si sblocca ad inizio ripresa, con un Bat-bi fulmineo dei padroni di casa: Nico Williams ha sbloccato il risultato al 46’ (primo gol stagionale) con una testata in mischia, Robert Navarro ha raddoppiato quasi subito (48’) su assist del maggiore dei fratelli Williams; Oihan Sancet ha chiuso i conti al 90’. Prestazione solida e concreta dell’Athletic, che conquista tre punti importanti; l’Atlético, invece, non riesce a reagire e incassa la prima sconfitta pesante della stagione.

Rayo Vallecano 3-2 Racing Santander

Partita spettacolare e ricca di gol allo stadio del barrio vallecano. Il Racing si porta avanti con Sergio Canales (4’) e Pablo García (28’). Il Rayo reagisce con Andrei Rațiu (17’) e la doppietta di Sergio Camello (43’ e 47’), che ribalta il risultato e porta a casa i tre punti. Vittoria preziosa per i Rayistas in un match molto combattuto.

Villarreal 2-3 Deportivo La Coruña

All’Estadio de la Cerámica finisce in parità dopo un match equilibrato e pieno di colpi di scena. Nicolas Pépé in contropiede apre le marcature per la squadra di casa al 19’, Luismi Cruz pareggia al 43’. Nella ripresa un autogol di Adama Traoré (76’) riporta avanti il Villarreal, ma negli ultimi minuti di gara sale in cattedra il vecchio leone Aubameyang, che serve l’assist per Zakaria Eddahchouri (79’) per ristabilire subito la parità, poi si mette in proprio e realizza il punto del sorpasso a due minuti dalla fine con un’azione personale. Ancora imbattuti i neopromossi galiziani, che salgono a quota otto punti, mentre i Sottomarini devono rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale

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